Wir lassen es blitzen: Lehramtsstudium Physik an der PHKA bei Schnuppertag am 28. Oktober kennenlernen

Für Schüler:innen ab Klasse 10, die sich vorstellen können, Physik in der Sekundarstufe I oder im Rahmen des Sachunterrichts in der Grundschule zu unterrichten, bietet die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) während der Herbstferien einen Schnuppertag Lehramtsstudium Physik an. Auf dem Programm am Montag, 28. Oktober, steht unter anderem das Schnupperseminar „Wir machen Blitze selbst“, außerdem beantworten Dozierende und Studierende Fragen rund ums Lehramtsstudium Physik.Anmeldungen per Mail an physik(at)ph-karlsruhe.de sind bis 23. Oktober möglich. Weitere Informationen zum Schnuppertag in Gebäude 2 der PHKA, Bismarckstraße 10, 76133 Karlsruhe, gibt es auf https://ph-ka.de/schnuppertag-physik „Bei uns lernen zukünftige Lehrkräfte, wie sie ihre Faszination für Phänomene der Physik an Schüler:innen weitergeben geben können. Dafür erwerben sie bei uns sowohl Kenntnisse im Bereich Grundlagen der Physik als auch im Bereich Physikdidaktik. Hier geht es um die Frage, wie sich komplexe Themen anschaulich und zielgruppengerecht vermittelt lassen. Beispielsweise mit Experimenten“, erklärt Jun.-Prof. Dr. Tobias Ludwig, Leiter des PHKA-Instituts für Physik und Technische Bildung.„Wir legen Wert auf eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Deshalb gibt es bei uns auch das Lehr-Lern-Labor PHyLa , das Schulklassen aus der Umgebung im Rahmen von Projekttagen besuchen. Mit den Schüler:innen probieren unsere Studierenden dann ihr Wissen über die Vermittlung von Physik direkt aus.“ Besondere Merkmale des Lehramtsstudiums im Fach Physik an der PHKA seien zudem die gute Ausstattung und die enge Betreuung.Weitere Informationen zum Fach Physik an der PHKA gibt es auf https://ph-ka.de/stf-phy sowie auf https://www.instagram.com/lehramt_physik_phkarlsruhe/