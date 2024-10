Start Wintersemester 2024/25: PHKA heißt Erstsemesterstudierende willkommen

Zum Wintersemester 2024/25 begrüßt die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) rund 800 Erstsemesterstudierende. Mehr als die Hälfte davon starten ins erste Fachsemester ihres Bachelor­studiums, rund 40 Prozent beginnen ihr Masterstudium. Vorlesungsbeginn ist am 14. Oktober. Insgesamt sind im Wintersemester 2024/25 rund 3.400 Studierende an der bildungs­wissenschaft­lichen Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht eingeschrieben. Das entspricht einem leichten Rückgang der Gesamtstudierendenzahl. Der Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule ist wieder komplett ausgebucht, im Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe I sind einige Plätze frei. Das Studienangebot der PHKA umfasst Lehramtsstudiengänge für Grundschule und Sekundarstufe I sowie Bachelor- und Masterstudiengänge für andere Bildungsfelder. Den Schwerpunkt bilden die Lehramtsstudiengänge.



„Wir würden uns wünschen, dass sich mehr junge Leute für ein Lehramtsstudium Sekundarstufe I entscheiden. Denn der Bedarf an Lehrkräften für die Klassen 5 bis 10 an Werkreal-, Haupt- und Realschulen sowie an Gemeinschaftsschulen ist groß“, sagt Prof. Dr. Dorothee Kohl-Dietrich, PHKA-Prorektorin für Studium, Lehre und Internationales. Lehrkräfte gesucht werden in Baden-Württemberg vor allem für die Fächer Mathe, Musik, Kunst, Religion, Physik und Informatik an allgemeinbildenden Schulen.



Stundenplanberatung und Patenprogramm



Für die Erstsemesterstudierenden, die neu an der PHKA sind, haben Allgemeine Studienberatung und Studien-Service-Zentrum (SSZ) auch dieses Jahr wieder ein passgenaues Einführungsprogramm mit Infoveranstaltungen, Tipps und Führungen zusammengestellt. Vom 7. bis 11. Oktober stellen sich die einzelnen Fächer sowie Hochschuleinrichtungen vor, es gibt es unter anderem Informationen zu den Themen Studienfinanzierung oder Studieren mit Kind sowie eine Stundenplanberatung, die Studienberatung und SSZ gemeinsam mit der Studierendenvertretung (StuVe) organisiert haben. Außerdem stehen Studierende aus höheren Semestern als Pat:innen bereit, um Erstsemesterstudierenden den Start ins Studium zu erleichtern.



Malte beispielsweise studiert im 9. Semester Mathematik und Physik für Grundschullehramt und engagiert sich seit dem Wintersemester 2022/23 bei der StuVe. Schnell hat sich eine ganze Traube Erstsemesterstudierender um ihn geschart. „Ihr könnt Euch mit allen Fragen rund um den Studienbeginn an mich wenden“, motiviert er die Erstis, auch wirklich alle Fragen zu stellen. Sein Interesse am Lehramtsstudium wurde während des Freiwilligen Sozialen Jahrs geweckt, das er an einer Grundschule absolviert hat. „Jetzt weiß ich, dass ich als Schüler einige Sachen falsch gelernt habe, und wie ich sie später meinen Schüler:innen besser beibringen kann,“ berichtet er. Lehramt für Grundschule an der PHKA würde er wieder studieren.



Zu den Erstsemesterstudierenden, die er als Pate unterstützt, zählt auch die 20-jährige Laura. „Ich wollte schon immer Grundschullehrerin werden“, erzählt sie. Bereits als Schülerin habe sie Nachhilfe gegeben und während ihres Auslandsjahrs in Schweden auf drei jüngere Kinder aufgepasst. Bestärkt in ihrem Berufswunsch hat sie nicht zuletzt ein Praktikum an ihrer eigenen Grundschule.

