Schnupperstudium: Lehramt Musik per Bodypercussion, Singen ohne Noten und Musizieren mit Apps kennenlernen

Musik zählt zu den Schulfächern, für die dringend Lehrkräfte gesucht werden und für die laut Prognose des baden-württembergischen Kultusministeriums zwischen 2029 und 2031 in allen Schulformen sehr gute bis beste Einstellungschancen bestehen. Wer das Lehramtsstudium Musik für Grundschule und Sekundarstufe I an der Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) aus nächster Nähe kennenlernen möchte, hat dazu im Rahmen eines Schnupperstudiums Gelegenheit.Auf dem Programm für Studieninteressierte stehen drei Workshops: Am Samstag, 9. Dezember, geht es um, am Samstag, 13. Januar, umund am Samstag, 20. Januar, um. Die Teilnahme ist kostenfrei, Beginn der Workshops ist jeweils um 13 Uhr. Die Workshops am 9. Dezember und 13. Januar enden jeweils um 17 Uhr, der Workshop am 20. Januar um 18 Uhr. Um Anmeldung per Mail an fave.musik@ph-karlsruhe.de wird gebeten. Alle Workshops finden an der PHKA, Bismarckstraße 10, 76133 Karlsruhe, in Gebäude 3, Raum 309 statt.Ab dem Sommersemester 2024 ist das Lehramtsstudium Musik an den Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs nicht mehr an das Bestehen einer Aufnahmeprüfung geknüpft. Stattdessen legen Studieninteressierte zunächst ein Motivationsschreiben vor. Die Feststellung der künstlerischen Eignung erfolgt dann im Verlauf des ersten Studiensemesters. Weitere Informationen zum Studienfach Musik an der PHKA sowie zum Schnupperstudium stehen zur Verfügung auf https://ph-ka.de/stf-mus