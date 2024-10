Ruf gefolgt: Marc Philipp Janson ist neuer Juniorprofessor für Lehr-Lernpsychologie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Selbstreguliert mit Hilfe digitaler Systeme zu lernen wird immer wichtiger. Auch im Schulunterricht. Aber wie sollten solche Lernsysteme beschaffen sein, damit sie Lernende optimal unterstützen? Zu dieser Frage forscht der Psychologe Dr. Marc Philipp Janson. Seit September ist er Juniorprofessur für Lehr-Lernpsychologie mit den Schwerpunkten Educational Design und Educational Effectiveness am Institut für Psychologie der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA). Janson hat Psychologie an der Universität Mannheim studiert und für seine Promotion zu individuell angepassten Leistungsrückmeldungen in digitalen Lernumgebungen den Dissertationspreis der Barbara-Hopf-Stiftung erhalten.„Digitale Systeme können uns beim Lernen helfen, aber wir müssen besser verstehen, warum Lernende mal besser, mal schlechter damit arbeiten“, erläutert der Juniorprofessor. Handelt es sich um motivationale oder um kognitive Probleme? Wie sollten Lernsysteme angepasst werden, damit sie Lernende optimal unterstützen? Das sind einige der zentralen Fragen, mit denen sich Janson beschäftigt.Eingebunden ist seine Juniorprofessur für Lehr-Lernpsychologie in AQUA-d , das gemeinsame Forschungs- und Nachwuchskolleg von PHKA und Universität Tübingen. Im Rahmen dieses durch das baden-württembergische Wissenschaftsministerium geförderte Kolleg promovieren vor allem aus dem Schuldienst abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer zu Fragen der „Aufgabenqualität im digital gestützten Unterricht“. Start war im Oktober 2023.Marc Philipp Janson zählt nun zusammen mit drei weiteren Wissenschaftler:innen zu den Sprecher:innen des Kollegs. „Meine Aufgabe im Rahmen von AQUA-d ist es, die Promovierenden methodisch zu unterstützen und ihnen Rückmeldungen zu ihren wissenschaftlichen Arbeiten aus lehr-lernpsychologischer Perspektive zu geben“, so Janson. Alle zwei Wochen bietet AQUA-d seinen Promovierenden Workshops an, außerdem gibt es eine sogenannte offene Werkstatt. „Auch hier stehe ich den Promovierenden für Fragen aus dem quantitativ-empirischen Bereich zur Verfügung.“Im Zuge seiner Forschung zum selbstgesteuerten Lernen hat Marc Philipp Janson das Intelligente Tutorielle Lernsystem CoTutor mitentwickelt, eine Lernplattform, die Wissensvermittlung und Wissensüberprüfung verbindet. Die Software erkennt selbstständig, welche Themenbereiche Lernende noch nicht so gut verstanden haben und wählt entsprechend Aufgaben aus, um den Lernerfolg zu maximieren. Weitere Informationen zu den Forschungsschwerpunkten von Marc Philipp Janson stehen zur Verfügung auf https://www.ph-karlsruhe.de