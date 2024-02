PHKA-Hochschulrat: Zwei neue Mitglieder ernannt

Der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) bekommt mit Dr. Johanna Zöllner und Susanne Schulenburg zwei neue Mitglieder. Dr. Zöllner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am PHKA-Institut für Mathematik, folgt als internes Mitglied Dr. Regina Speck nach, deren zweite Amtszeit am 31. Dezember 2023 endete. Und Susanne Schulenburg, Kaufmännische Direktorin am Badischen Landesmuseum Karlsruhe sowie Kaufmännische Direktorin am Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe, folgt auf Dr. Elke Luise Barnstedt, die nach ihrer zweiten Amtszeit Ende Februar aus dem Gremium ausscheidet. Wiederernannt wurde Sally Silva, sie studiert seit 2020 Lehramt Grundschule an der PHKA. Silvas zweite Amtszeit beginnt Anfang März.Dr. Johanna Zöllner hat Lehramt für Grund- und Hauptschule sowie Schulpädagogik studiert und war sieben Jahre Lehrerin an einer Grund- und Werkrealschule in Karlsruhe, bevor sie an die PHKA abgeordnet wurde und promovierte. Susanne Schulenburg hat Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Management studiert und war stellvertretende Geschäftsführerin eines Musiklabels eines bekannten Medienkonzerns, bevor sie 2002 Kaufmännische Direktorin am Badischen Landesmuseum Karlsruhe wurde. Seit 2009 ist sie außerdem Kaufmännische Direktorin am Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe.Der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat neun Mitglieder, fünf externe und vier interne. Ernannt werden sie – auf Vorschlag der Hochschule – vom Wissenschaftsministerium. Das Gremium begleitet die Hochschule, nimmt Verantwortung in strategischer Hinsicht wahr, entscheidet über die Struktur- und Entwicklungsplanung und schlägt Maßnahmen vor, die der Profilbildung und der Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen. Darüber hinaus beaufsichtigt der Hochschulrat die Geschäftsführung des Rektorats. Er kann jederzeit zu strategischen Angelegenheiten der Hochschule gegenüber dem Wissenschaftsministerium Stellung nehmen und das Wissenschaftsministerium kann Stellungnahmen des Hochschulrats einholen. Weitere Infos gibt es auf www.ph-karlsruhe.de/hochschule/organisation/hochschulrat