Open Lab und diskriminierungskritischer Unterricht

Immer am letzten Mittwoch im Monat um 17 Uhr dreht sich in der Bildungswelle des Jungen Kulturkanals alles um die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA). In der Mai-Sendung stellt Jakob Roth das Open Lab des Lehr-Lern-Labors Informatik an der PHKA vor und hat mit Professorin Mechtild Gomolla über Herausforderungen und Chancen inklusiver Bildung gesprochen. Zum Nachhören gibt es diese und weitere Sendungen auf Junger Kulturkanal und Podcast-Plattformen