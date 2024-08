Neues Weiterbildungszertifikat: Qualifizierung zur Lehrkraft für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache

Sich in zwei Semestern berufsbegleitend zur Lehrkraft für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache qualifizieren – dieses neue Weiterbildungsangebot hat die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) erstmals zum kommenden Wintersemester in ihrem Portfolio. Das berufsbegleitende Weiterbildungszertifikat „Qualifizierung zur Lehrkraft für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“ umfasst zentrale Fachkenntnisse und Fähigkeiten, über die eine Lehrkraft in Integrationskursen verfügen muss, und es befähigt dazu, Deutsch als Fremdsprache in Schulen im Ausland zu unterrichten.Das neue Angebot der PHKA, das am 4. Oktober startet, ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Äquivalent zur Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte im Bereich Deutsch als Zweitsprache in der Erwachsenenbildung anerkannt. Es besteht aus insgesamt sechs Seminaren, die jeweils zwei bis drei Präsenztage (freitags und samstags) sowie Distance-Learning-Elemente umfassen. Zielgruppe sind Lehrkräfte im Bereich Erwachsenenbildung, beispielsweise in Integrationskursen des BAMF, aber auch Lehrkräfte aller Schulstufen sowie Pädagog:innen, die schulnah arbeiten. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Mindestumfang von 180 Credit Points, eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit im Bildungsbereich sowie der Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau C1. Bewerbungsschluss ist der 15. September.Weitere Informationen zum Zertifikat sowie zur Anmeldung stehen zur Verfügung auf https://ph-ka.de/daz-qualifizierung