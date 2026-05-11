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Neues Verbundprojekt: VIBNAssist steigert Nachhaltig­keit bei Inbetriebnahme von Produktionsanlagen

(lifePR) (Karlsruhe, )
Kürzlich ist das im Programm „Nachhaltig im Beruf – zukunftsorientiert ausbilden“ geförderte Verbundprojekt VIBNAssist an den Start gegangen. Entwickelt wird ein KI-gestütztes Assistenzsystem, das sowohl die Automatisierung nachhaltiger und effizienter gestaltet als auch die Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung stärkt.

Die Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen ist für Unternehmen oft mit hohem Energieaufwand und hohen Kosten verbunden. Wer jedoch auf Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) und Fähigkeitsbasierte Steuerung (FbS) setzt, kann bereits vor der realen Inbetriebnahme einen Großteil der Fehler beheben und den Energiebedarf von Maschinen und Anlagen optimieren. Im Rahmen des Verbundprojekts VIBNAssist entsteht nun – auf Basis von VIBN und FbS – ein KI-gestütztes Assistenzsystem, das Fachkräften im Bereich Produktionstechnik dabei hilft, Methoden zur energieeffizienten Programmierung zu erlernen, und ihnen im Arbeitsprozess entsprechende Rückmeldungen gibt. Beispielsweise durch Visualisierungen und Kennwerte zu CO₂-Einsparung oder benötigter Energie. VIBNAssist zielt darauf ab, sowohl die Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) zu stärken als auch Automatisierung nachhaltiger und effizienter zu gestalten.

Projekt ist auf drei Jahre angelegt

VIBNAssist ist auf drei Jahre angelegt und kürzlich an den Start gegangen. Projektpartner sind die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) mit ihrem Bereich Technische Bildung (Verbundleitung), die REX Automatisierungstechnik GmbH aus Erfurt, die IQstruct Engineering GmbH aus Baesweiler und die DBR77 GmbH aus Berlin. Eingebunden in VIBNAssist sind außerdem vier Praxis- sowie drei Strategiepartner.

Kompetenzerwerb von Fachkräften unterstützen

„Unser Ziel ist, den Kompetenzerwerb von Fachkräften der Produktionstechnik durch ein daten- und erfahrungsgestütztes Assistenzsystem zu unterstützen und die Nachhaltigkeit bei der Inbetriebnahme von Produktionsanlagen zu steigern“, sagt Verbundleiter Nico Link, PHKA-Profes­sor für Technik und Technische Bildung.

„Dazu bündeln wir Expertise aus den Bereichen BBNE, Virtuelle Inbetriebnahme, Fähigkeitsbasierte Steuerung und KI-Prozessoptimierung“, so der Wissenschaftler, der unter anderem Mitglied eines Expert:innengremiums der OECD ist, das sich mit der Entwicklung einer internationalen Vergleichsstudie in verschiedenen Ausbildungsberufen beschäftigt. Bei VIBNAssist unterstützt wird er durch Christian Erles, Experte auf dem Gebiet Automatisierungstechnik und Lehrkraft an einer berufsbildenden Schule.

Weitere Informationen zu VIBNAssist stehen zur Verfügung auf https://www.ph-karlsruhe.de/projekte/vibnassist.

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