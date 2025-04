Neues PHKA-Weiterbildungsangebot: Lernen und Arbeiten im Austausch der Generationen

Altersgemischte Lern- und Arbeitssituationen können sowohl das soziokulturelle Gedächtnis als auch die Wirtschaftskraft fördern. Denn hier findet ein wertvoller Transfer von Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen zwischen Jung und Alt statt. Für Personen, die das gemeinsame Lernen und Arbeiten unterschiedlicher Altersgruppen erfolgreich gestalten und begleiten möchten, hat die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) ein neues berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot entwickelt. Erstmaliger Beginn von „Lernen und Arbeiten im Austausch der Generationen“ ist im Mai. Bewerbungen sind bis 25. April möglich.Das Angebot, das mit einem Hochschulzertifikat abschließt, richtet sich an Personen, die haupt- oder ehrenamtlich im Bildungssektor, in Unternehmen, in der Personalentwicklung, in der Verwaltung oder in der sozialen Beratung und Quartiersarbeit tätig sind. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine mindestens einjährige Berufstätigkeit.Das Weiterbildungsangebot der PHKA reicht von Hochschulzertifikaten über Certificates of Advanced Studies bis hin zu berufsbegleitenden Masterstudiengängen. Beim bundesweiten SZ Institut-Ranking „Beste Hochschulen für Weiterbildung 2025“ hat die Pädagogische Hochschule Karlsruhe kürzlich zwei Auszeichnungen erhalten. Sie zählt zur Top Ten der Anbieter in den Kategorien „Weiterbildung Pädagogik, Soziales, Pflege“ und „Weiterbildung für Lehrpersonal“.Ausführliche Infos zum Thema Weiterbildung an der PHKA und zum neuen Angebot „Lernen und Arbeiten im Austausch der Generationen“ gibt es auf https://ph-ka.de/zww