Neuer Prorektor für Studium und Lehre: Kai Koch möchte Attraktivität der Studiengänge erhöhen

Der Senat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat Prof. Dr. Kai Koch gestern zum neuen Prorektor für Studium und Lehre gewählt. In ihrem Amt als Prorektorin für Forschung be­stätigt wurde Prof. Dr. Nadine Anskeit. Beginn der Amtszeiten war unmittelbar nach der Wahl.



Mit Prof. Dr. Kai Koch hat die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) seit gestern, 19. Mai 2026, einen neuen Prorektor für Studium und Lehre. Sein Amt hat der Musikdidaktiker unmittelbar nach der Wahl angetreten. Kai Koch ist seit 2024 Professor für Musik und ihre Didaktik an der PHKA und leitet das Institut für Musik. Zuvor war er Professor für Musikpädagogik und Direktor des „Zentrums für Lehrer*innenbildung“ an der Universität Vechta.



„Gemeinsam mit Studierenden, Mitarbeitenden und Kolleg:innen möchte ich Studium und Lehre an der PHKA weiterentwickeln. Wichtig sind mir ein offener Austausch, das Aufgreifen innovativer Ideen sowie transparente und möglichst einfache Prozesse. Zugleich möchte ich dazu beitragen, das Studium flexibler zu gestalten und stärker auf die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse unserer Studierenden einzugehen“, sagt Kai Koch. Und weiter: „Ein besonderes Anliegen ist mir zudem, die Attraktivität unserer Studiengänge zu erhöhen – beispielsweise durch starke Praxisbezüge, enge Kooperationen mit Schulen sowie durch weitere Stärkung und Sichtbarkeit unserer Lehr-Lern-Labore.“



In ihrem Amt als PHKA-Prorektorin für Forschung durch den Senat bestätigt wurde Nadine Anskeit, Professorin für deutsche Sprache und ihre Didaktik. Ihre erste Amtszeit hatte im Oktober 2025 begonnen, Beginn ihrer zweiten Amtszeit war gestern. Die Amtszeiten der Prorektor:innen enden stets mit der Amtszeit der Rektor:innen. Gewählt werden die nebenamtlichen Mitglieder des Rektorats vom Senat auf Vorschlag des Rektors oder der Rektorin. Dieses Vorschlagsrecht lag nun bei Prof. Dr. Götz Schwab. Der Sprachwissenschaftler (Englisch) ist seit 1. Mai 2026 neuer Rektor der PHKA. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Amtszeiten von Kai Koch und Nadine Anskeit hat der Senat gestern auf jeweils drei Jahre festgelegt.



„Ich freue mich sehr darauf, die Hochschule im neuen Rektoratsteam voranzubringen. Nun sind sowohl beide PHKA-Fakultäten als auch ein großes und ein kleineres Fach vertreten“, gratuliert Götz Schwab Kai Koch und Nadine Anskeit zur Wahl beziehungsweise Wiederwahl. Kai Koch folgt auf Dorothee Kohl-Dietrich. Die PHKA-Professorin für Englische Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik war im September 2022 zur Prorektorin für Studium und Lehre gewählt worden.



„In ihrer mehr als dreijährigen Tätigkeit hat Dorothee Kohl-Dietrich nicht nur die außerschulische Masterlandschaft an der PHKA weiterentwickelt, die Internationalisierung gestärkt – beispielsweise mit dem DAAD-Drittmittelprojekt Lehramt International 2.0 – und die Arbeitsgemeinschaft KI in der Hochschullehre initiiert, sondern auch die Sommerzulassung von Studierenden erreicht sowie den Anstoß gegeben zu einer Reformierung des Lehramtsstudiums“, spricht Götz Schwab der ehemaligen Prorektorin seinen Dank aus.



Über Kai Koch



Schwerpunkte seiner musikdidaktischen Lehre und Forschung sind das Klassenmusizieren in inklusiven Settings, musikalische Profilklassen, Musikgeragogik – insbesondere Musik und Demenz – sowie Transformationsprozesse der Amateurmusik in ländlichen Räumen. Kai Koch ist Mitglied im Bundesvorstand des Bundesverbands Musikunterricht und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik.

(lifePR) (