Modellprojekt: Pädagogische Hochschule Karlsruhe stärkt Internationalisierung der Lehrkräftebildung

Schulklassen sind kulturell und sprachlich vielfältiger denn je. Umso wichtiger ist es, dass angehende Lehrkräfte bereits im Studium Kompetenzen erwerben können, um ihren Unterricht später inklusiv und kultursensibel zu gestalten. Maßgeblich zur Entwicklung solcher Kompetenzen tragen unmittelbare und persönliche Erfahrungen bei. Zum Beispiel durch internationalen Austausch und Vernetzung, sei es vor Ort oder online. Um möglichst vielen ihrer Lehramtsstudierenden (Grundschule und Sekundarstufe I) entsprechende Lerngelegenheiten zu bieten und die Internationalisierung der Lehrkräftebildung zu stärken, hat die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) das Modellprojekt „Get Ready for Global Teaching“ entwickelt.Das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für vier Jahre mit rund 620.000 Euro geförderte Projekt startet im Januar 2025. Kooperationspartner der PHKA sind je eine Hochschule in Ghana, Israel, Kamerun, Laos, Norwegen, im Vereinigten Königreich und in den USA. Gemeinsam werden die Partnerhochschulen unter anderem digital gestützte Lehrveranstaltungen anbieten, mehrere Sommerschulen für Studierende und Lehrende durchführen, Arbeits- und Netzwerktreffen organisieren und 2027 eine große, internationale Konferenz an der PHKA zum Thema „Global Teaching“ veranstalten. Hier sollen erste Ergebnisse des Projekts vorgestellt und diskutiert werden.Im Rahmen von „Get Ready for Global Teaching“ vergibt die PHKA auch Stipendien, um ihren Lehramtsstudierenden Studienaufenthalte und Abschlussarbeiten an den Partnerhochschulen sowie Studierenden aus Ländern des Globalen Südens Studienaufenthalte an der PHKA zu ermöglichen. Darüber hinaus kommen Gastdozierende der sieben Partnerhochschulen an die PHKA. Außerdem wird die PHKA gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern die gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen vereinfachen und die Modulhandbücher der Studiengänge aufeinander abstimmen. Inhaltlich orientiert sich „Get Ready for Global Teaching“ an den drei Profilfeldern der PHKA: Bildung in der demokratischen Gesellschaft Bildungsprozesse in der digitalen Welt und MINT in einer Kultur der Nachhaltigkeit . Langfristiges Ziel der PHKA ist es, einen internationalisierten Lehramtsstudiengang für die Grundschule sowie für die Sekundarstufe I anzubieten (Global Teacher Education).„Mit ‚Get Ready for Global Teaching’ institutionalisieren und erweitern wir unsere internationale Zusammenarbeit. Dabei nehmen wir insbesondere die Themen globale Ungleichheit, koloniale Denkmuster und postmigrantische Gesellschaften in den Blick“, erläutert Prof. Dr. Dorothee Kohl-Dietrich, Prorektorin für Studium, Lehre und Internationales der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.Partnerhochschulen der PHKA im Rahmen von „Get Ready for Global Teaching“ sind die University of Cape Coast (Ghana), das Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts (Israel), die Université de Yaoundé I (Kamerun), die Savannakhet University (Laos), die NORD University (Norwegen), die Queen’s University Belfast (Vereinigtes Königreich) und die Northeastern Illinois University (USA).