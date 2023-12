Mathematische Kompetenzen stärken

Menschen für Mathematik zu interessieren und die mathematische Kompetenzen in der Gesellschaft zu stärken, das sind Ziele der bundesweit aktiven Stiftung Rechnen. Neues Kuratoriumsmitglied der Stiftung Rechnen ist Prof. Dr. Christiane Benz. Die Mathematikdidaktikerin, die an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) Basiskompetenzen in der frühen mathematischen Bildung erforscht, wurde für vier Jahre in das Gremium gewählt und wacht nun mit über die Einhaltung der Stiftungsziele und des Stiftungszwecks.„Mit meinem ehrenamtlichen Engagement möchte ich dazu beitragen, möglichst viele Menschen für das Lernen von Mathematik zu motivieren und zu begeistern“, sagt Christiane Benz. Mit ihren Initiativen und ihrem Netzwerk aus Wissenschaft und Forschung leiste die Stiftung Rechnen einen nachhaltigen Bildungsbeitrag. Nicht zuletzt die aktuellen PISA-Ergebnisse machten deutlich, wie groß der Bedarf sei.„Gerne unterstütze ich die Stiftung Rechnen mit meiner Expertise aus den Bereichen Mathematikdidaktik, Lehramtsausbildung und Weiterbildung“, so die Wissenschaftlerin, die unter anderem Mitherausgeberin des „Journals für Mathematik-Didaktik“ ist und das Programm Mathe.Forscher der Stiftung Rechnen wissenschaftlich begleitet.Christiane Benz ist Professorin für Mathematik und ihre Didaktik an der PHKA. Ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit fokussiert die Gestaltung von mathematischen Lernprozessen im Elementar- und Primarbereich. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Erforschung und Förderung mathematischer Basiskompetenzen in der frühen mathematischen Bildung, insbesondere auf der Förderung strukturierender Mengenwahrnehmung und nicht-zählender Anzahlbestimmungsprozesse. Hierzu entwickelt sie gemeinsam mit ihrer Forschungsgruppe Lernumgebungen. In einem weiteren Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich Prof. Dr. Benz mit der Professionalisierung von Fachkräften und Lehrpersonen. Weitere Infos stehen zur Verfügung auf www.ph-karlsruhe.de/personen/detail/Christiane_Benz_260 Stiftungszweck sind die Förderung der Rechenkompetenz im Rahmen privater Initiativen oder in Institutionen wie Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen, die Stärkung des Verständnisses mathematischer Fragestellungen und die Verbreitung mathematischer Kenntnisse in allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, die Etablierung der Stiftung als zentrale Anlaufstelle für alle, die sich mit Rechenförderung beschäftigen, sowie die Durchführung und Unterstützung von Aktivitäten, die dem Rechnen zu mehr Aufmerksamkeit und einem positiven Image verhelfen. Ins Leben gerufen wurde die Stiftung 2009 durch die beiden Gründungsstifterinnen Comdirect, eine Marke der Commerzbank AG, und die Börse Stuttgart GmbH.