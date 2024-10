Karlsruhe bietet eine große Bandbreite lehramtsbezogener Studiengänge: vom Grundschullehramt über Haupt-, Werkreal- und Realschullehramt – inklusive Dualem Master – bis hin zu Beruflichem Lehramt und Gymnasialem Lehramt. Welche Hochschule welche Studiengänge anbietet und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, darüber informieren das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Pädagogische Hochschule Karlsruhe, die Hochschule für Musik Karlsruhe und die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe am Donnerstag, 7. November, ab 18 Uhr bei einem gemeinsamen Infoabend. Veranstaltungsort ist der Tulla-Hörsaal, Campus Süd des KIT, Gebäude 11.40.Nach einem 45-minütigen Impulsvortrag von Dr. Tobias Wunsch, Geschäftsführer am Zentrum für Lehrerbildung des KIT, besteht Gelegenheit, direkt mit Student:innen, Absolvent:innen und Professor:innen der Hochschulen ins Gespräch zu kommen und die Infostände zu besuchen. Weitere Infos gibt es auf www.lehramt-studieren-in-karlsruhe.de . Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.