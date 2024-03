In Veränderung: Ausstellung zeigt künstlerische Fotoarbeiten von PHKA-Studierenden

Zur Eröffnung des Sommersemesters 2024 präsentieren Studierende der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) ihre künstlerischen Fotoarbeiten in der Ausstellung „In Veränderung“. Die Schau mit Fotografien von insgesamt 14 Studierenden zeigt eine Bandbreite unterschiedlicher Transformationsprozesse. Es geht um Umwelt, Erwachsenwerden, Körper und Beziehungen. Entstanden sind die Arbeiten vergangenes Semester im Rahmen des Seminars „Künstlerisch-experimentelle Fotografie“.Die Ausstellung ist vom 22. April bis 3. Mai in den Räumen des PHKA-Instituts für Kunst in der Staatlichen Majolika Manufaktur Karlsruhe zu sehen, Ahaweg 6-8, 76131 Karlsruhe – jeweils Montag bis Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich per Mail an henrike.plegge(at)ph-karlsruhe.de anzumelden. Die Vernissage findet am Montag, 22. April, um 18 Uhr statt. Gefördert wurde das Projekt von der Hoepfner-Stiftung.„Veränderungen können beabsichtigt und geplant oder unerwartet und unvorhergesehen auftreten. In der Fotografie können sie durch experimentelle Herangehensweisen hervorgebracht oder durch spezifische Themen sichtbar gemacht werden“, erläutert Dr. Henrike Plegge, wissenschaftliche Mitarbeiterin am PHKA-Institut für Kunst und Dozentin des Seminars „Künstlerisch-experimentelle Fotografie“.Bei der Entstehung der Fotos, so Plegge weiter, haben sich die Studierenden von zwei Fotografieworkshops leiten lassen: einem Workshop zur Porträtfotografie mit Gabi Engelhardt und einem Workshop zur Lichtfotografie mit Carmen Donet Gracía und Lena Weidmann von Urbane Gärten Karlsruhe. „Diese Workshops haben den Beginn einer Auseinandersetzung mit verschiedenen fotografischen Prozessen und Vorgehensweisen markiert, die auf formaler Ebene die Bandbreite an Transformationsprozessen im Medium Fotografie aufzeigen“, so die Dozentin.