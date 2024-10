Hochschulrat: Strategisches Gremium der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat zwei neue Mitglieder

Im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) hat es Anfang Oktober zwei Stabwechsel gegeben. Zur Nachfolgerin von Prof. Dr. Sabine Liebig (PHKA), deren dreijährige Amtszeit als internes Mitglied Ende September abgelaufen ist, hat das baden-württembergische Wissenschaftsministerium Prof. Dr. Birgit Neuer bestellt. Sie ist Leiterin des PHKA-Instituts für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft. Dr. Udo Goetschel (Goetschel Consulting) ist Ende Juli als externes Mitglied nach drei Amtszeiten aus dem Gremium ausgeschieden. Auf ihn ist nun Philip Sonntag, Führungskraft bei SAP in Walldorf, gefolgt.Die Geographin hat 2008 – nach wissenschaftlichen Stationen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der Universität Dortmund und der Universität zu Köln – einen Ruf an die Pädagogische Hochschule Karlsruhe erhalten. Seit 2009 ist Birgit Neuer Inhaberin der PHKA-Professur für Geographie und ihre Didaktik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind sprachliche Bildung im Geographieunterricht, transformative Bildung und nachhaltige Mobilitätsbildung. Das Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft mit den Fachdisziplinen Geschichte, Geographie und Soziologie leitet Birgit Neuer seit 2019. Außerdem war sie jeweils mehrere Jahre Studiendekanin und Prodekanin der Fakultät II sowie Mitglied der Gleichstellungskommission und stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Aktuell ist sie auch Nachhaltigkeitsbeauftragte der PHKA.Der studierte Betriebswirt (Universität Mannheim) leitet bei SAP in Walldorf als Senior Manager das operative Geschäft des Entwicklungsbereichs „Digital Supply Chain“. Er ist seit mehr als zwanzig Jahren in unterschiedlichen Funktionen für den Softwarekonzern tätig, darunter vier Jahre in den USA. In den USA erwarb er nach seinem Studium auch seinen Master of Business Administration. Zusätzlich zu seinen Hauptaufgaben ist Philip Sonntag als interner Coach und Trainer im Bereich der Führungskräfteentwicklung, des Veränderungsmanagements und der Organisationsent­wicklung aktiv.Der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat neun Mitglieder, fünf externe und vier interne. Ernannt werden sie – auf Vorschlag der Hochschule – vom Wissenschaftsministerium. Das Gremium begleitet die Hochschule, nimmt Verantwortung in strategischer Hinsicht wahr, entscheidet über die Struktur- und Entwicklungsplanung und schlägt Maßnahmen vor, die der Profilbildung und der Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen. Darüber hinaus beaufsichtigt der Hochschulrat die Geschäftsführung des Rektorats. Er kann jederzeit zu strategischen Angelegenheiten der Hochschule gegenüber dem Wissenschaftsministerium Stellung nehmen und das Wissenschaftsministerium kann Stellungnahmen des Hochschulrats einholen. Weitere Infos gibt es auf www.ph-karlsruhe.de/hochschule/organisation/hochschulrat