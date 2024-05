Erich-Kästner-Jubiläumsjahr 2024: Pädagogische Hochschule Karlsruhe richtet ein Kästner-Semester aus

Erich Kästner (1899 – 1974) wäre dieses Jahr 125 Jahre alt geworden. Außerdem jährt sich 2024 sein Todestag zum 50. Mal. Das Institut für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) nimmt diese Jahrestage zum Anlass, ein Erich-Kästner-Semester mit Bezug zu Werk und Person des berühmten Autors auszurichten. Auf dem Programm stehen sowohl öffentliche Veranstaltungen als auch Angebote, die sich ausschließlich an PHKA-Studierende richten. Initiiert und organisiert haben das Erich-Kästner-Semester PD Dr. Beate Laudenberg und Dr. Wolfgang Menzel.Den Auftakt der öffentlichen Veranstaltungen macht am Dienstag, 28. Mai, einvon Stefan Neuhaus, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz, zum Thema „Kästner im Dritten Reich“. Beginn der eineinhalbstündigen Veranstaltung in Gebäude 1, Raum 103 der PHKA, Bismarckstraße 10, 76133 Karlsruhe, ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer online teilnehmen möchte, wird gebeten, sich per Mail an kaestner@ph-karlsruhe.de anzumelden. Den Zugangslink erhalten Interessierte nach Anmeldung. In seinem Vortrag zeichnet Stefan Neuhaus Kästners Handeln und seine Haltung während des Nationalsozialismus nach. Es geht um Schreibverbot, Innere Emigration und Mitläufertum.Drei weitere öffentliche Veranstaltungen finden im Juli statt. Für den 15. Juli lädt das Institut für deutsche Sprache und Literatur zu einemein: Von 10 bis 17 Uhr gibt es Vorträge, Poster-Ausstellungen und Präsentationen von PHKA-Studierenden und Dozierenden sowie Aktivitäten rund um das MuseumsMobil des Erich Kästner Hauses für Literatur (Dresden), das an diesem Tag Station auf dem Campus macht. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Und am 17. Juli bietet das Institut – insbesondere für Schulklassen – vormittags einevon „Das fliegende Klassenzimmer“ (D 2023) an. Tickets kosten 5,50 Euro. Um Anmeldungen per Mail – vom 1. bis 10. Juli – an kaestner@ph-karlsruhe.de wird gebeten. Den Abschluss der öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des Erich-Kästner-Semesters bildet dieam 17. Juli. Hier tragen Lehramtsstudierende des Seminars „Grundlagen des Sprechens“ Texte von Erich Kästner vor. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.Für Studierende der PHKA stehen im Rahmen des Erich-Kästner-Semesters insgesamt achtzu Kästner und seinem Werk zur Auswahl. Außerdem organisiert das Institut für deutsche Sprache und Literatur für Studierende einemit Führung zum Erich-Kästner-Weg in Hausach, dem Kinder- und Jugendliteraturpfad „kinderleicht & lesejung“ des Hausacher LeseLenzes und der Stadt Hausach. „kinderleicht & lesejung“ ist auch der Titel der Poetik-Dozentur für Kinder- und Jugendliteratur der PHKA , die immer im Wintersemester in Zusammenarbeit mit dem Hausacher LeseLenz stattfindet.Weitere Informationen zum Erich-Kästner-Semester stehen zur Verfügung auf ph-ka.de/kaestner