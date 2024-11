11. Poetik-Dozentur „kinderleicht & lesejung“: Nina Blazon spricht über „Psychologische Leseführung im Kinderbuch“

Nina Blazon hat die 11. Poetik-Dozentur für Kinder- und Jugendliteratur des Hausacher LeseLenz und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) zugesprochen bekommen. In ihrer öffentlichen Vorlesung, die sie im Rahmen der Dozentur im Wintersemester 2024/25 an der PHKA hält, geht es um „Psychologische Leseführung im Kinderbuch“.„Meine Vorlesung zeigt auf, welchen Einfluss das Lesealter auf die Planung von Konflikt- und Weltensetting hat und worauf man als Autor:in bei der Spannungsführung achten kann“, sagt Nina Blazon. „Die Arbeit an jedem Buch beginnt lange vor dem eigentlichen Schreiben. Kinderbücher für das Lesealter 4 bis hinauf zur Literatur ab 12 Jahren prägen die junge Leserschaft zudem noch auf besondere Weise, denn sie decken die Lebensspanne ab, in der Kinder die grundlegendsten Veränderungen und Entwicklungen in ihrem Welterleben, Selbstbild und Autonomiestreben erfahren“, so die Schriftstellerin.Die öffentliche Vorlesung von Nina Blazon findet an zwei Terminen statt: am Mittwoch, 27. November 2024 (Raum 203), und am Mittwoch, 22. Januar 2025 (Raum 013), jeweils von 14.30 bis 16.00 Uhr in Gebäude 1, Bismarckstraße 10. Der Eintritt ist frei. Außerdem besteht die Möglichkeit, online teilzunehmen. Die Zugangslinks werden jeweils kurz vor den Terminen auf www.ph-karlsruhe.de/projekte/poetik-dozentur veröffentlicht. Eine Lesung in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe findet am Dienstag, 21. Januar, um 19 Uhr im PrinzMaxPalais Karlsruhe, Karlstraße 10, statt.Nina Blazon studierte Slawistik und Germanistik in Würzburg. Sie lebt in Stuttgart, wo sie als freie Schriftstellerin, Journalistin und Dozentin für kreatives und therapeutisches Schreiben arbeitet. Seit 2003 hat sie über vierzig Kinder-, Jugend- und Erwachsenenromane geschrieben, die vielfach ausgezeichnet wurden und auf der SPIEGEL-Bestsellerliste standen. Entsprechend ihrer Vorliebe für „Sternfahrten in den Norden“ spielen ihre Fantasy-Bücher und -Serien in Skandinavien und sind von Elfen, Trollen und anderen Fabelwesen bevölkert.Seit 2014 halten Stipendiat:innen des Literaturfestivals Hausacher LeseLenz Poetik-Vorlesungen an der PHKA. Die Poetik-Dozentur „kinderleicht & lesejung“ ist die einzige Poetik-Dozentur für Kinder- und Jugendliteratur bundesweit. Sie findet jeweils im Wintersemester statt und beinhaltet eine öffentliche Vorlesung mit zwei Terminen, eine interne Schreibwerkstatt für Studierende – ebenfalls mit zwei Terminen – sowie eine öffentliche Lesung in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe. Im Rahmen der Poetik-Dozentur erfahren Studierende etwas darüber, was es heißt Autorin oder Autor zu sein und wie sich der Prozess der Literaturwerdung eines Textes mit Hilfe geeigneter sprachlicher und formaler Mittel vollzieht.Initiiert haben die Poetik-Dozentur der Lyriker und Kurator des Hausacher LeseLenz José F. A. Oliver, die ehemalige Leiterin des PHKA-Instituts für deutsche Sprache und Literatur, Prof. a.D. Dr. Heidi Rösch, und PD Dr. Beate Laudenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seit 2021 zeichnet Prof. Dr. Ina Brendel-Kepser, stellvertretende Leiterin des PHKA-Instituts für deutsche Sprache und Literatur mit PD Dr. Beate Laudenberg für die Organisation der Poetik-Dozentur verantwortlich. Weitere Infos gibt es auf www.ph-karlsruhe.de/projekte/poetik-dozentur sowie auf http://leselenz.eu