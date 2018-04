OWP Damen: Zeitlose Eleganz in Titan

Die beiden OWP Damen Modelle 1759 und 1760 lassen die eindrucksvolle Schönheit von Reintitan für sich sprechen. Als unaufdringlicher Blickfang fungiert ein aufwendig gefertigtes Bügeldekor, dessen Bearbeitung an Diamantenschliff erinnert. Es schmiegt sich nahtlos an die feinen Acetat-Langzellenden mit rundem Querschnitt an und kommt durch galvanische Farbgebung besonders edel zur Geltung. Feine Details wie ein metallisch glänzendes Logodekor am inneren Zellende verstärken den eleganten Look. Modell 1759 mit seinem feinrandigen, runden Mittelteil führt das Bügelkonzept kunstvoll über die Backe weiter, während Modell 1760 als feminine Karree-Scheibe die Front geradlinig ausbildet.



Die OWP Damen Kollektion lebt die Liebe zum Detail und stellt höchste Ansprüche an Design und Qualität. Ob aufregend feminin, in farblicher Raffinesse oder zeitlos elegant: Jede unserer Kreationen überzeugt durch ihren einzigartigen Charakter und erklärt sich somit zum perfekten Statement für die modebewusste Frau.

