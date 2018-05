Mexx Eyes: Feminines Statement

Neues Trendmodell für Damen im angesagten Materialmix. Mehrschichtige Acetate in Schwarz-, Apricot- oder Grautönen harmonieren perfekt mit feinem Edelstahl in Palladium, Gold oder Gunmetal. Ein wertiges Oberflächenfinish, teils mattiert, teils hochglänzend, bietet ein komfortables Tragegefühl. Ein schlichtes Metalldekor am Bügel sorgt für glänzende Highlights. Retro-Chic trifft modernes Flair. Just beautiful!



Mexx Eyes - Das sind Brillen für jeden Tag. Für echte Menschen. Für Menschen, die das Leben in vollen Zügen genießen und lieber authentisch als perfekt sind.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers