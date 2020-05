OVB startet mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisplus ins Geschäftsjahr 2020

- Erträge aus Vermittlungen steigen um 5,9 Prozent auf 66,8 Mio. Euro- Erträge aus Vermittlungen steigen um 5,9 Prozent auf 66,8 Mio. Euro- Operatives Ergebnis wächst kräftig um 51,6 Prozent auf 3,9 Mio. Euro- Zuwachs bei Kunden und FinanzvermittlernDer europäische Finanzvermittlungskonzern OVB ist miteinem sehr guten ersten Quartal in sein 50. Jubiläumsjahr gestartet. DieErträge aus Vermittlungen erreichten in den Monaten Januar bis März 2020insgesamt 66,8 Mio. Euro und lagen damit mit einem Plus von 5,9 Prozentdeutlich über dem Vorjahreswert. Alle drei regionalen Segmente des Konzernsverzeichneten ein Umsatzwachstum.Die Zahl der von OVB in fünfzehn europäischen Ländern betreuten Kunden nahmim Vergleich zum Vorjahresstichtag um 6,6 Prozent auf aktuell 3,87Millionen zu. Auch bei der Gewinnung neuer Finanzvermittler war OVBerfolgreich. Ihre Zahl stieg europaweit von 4.911 auf 5.041 Vermittler.Mario Freis, CEO der OVB Holding AG: »Im ersten Quartal 2020 ist uns einsehr guter Auftakt in unser 50. Jubiläumsjahr gelungen. Es bleibt jedochabzuwarten, wie stark die Auswirkungen aus der Verbreitung von COVID-19unseren weiteren Geschäftsverlauf beeinflussen werden. Die Finanzvermittlerder einzelnen Landesgesellschaften arbeiten im Rahmen der verändertenBedingungen und Regeln weiterhin mit hohem Engagement und nutzen dabei dieMöglichkeiten der persönlichen Online-Kommunikation und -Beratung.«Im stärksten Segment Mittel- und Osteuropa stiegen die Erträge ausVermittlungen kräftig um 8,3 Prozent auf 31,4 Mio. Euro. Der Umsatz imSegment Süd- und Westeuropa verbesserte sich leicht auf 19,3 Mio. Euro. Dieim Segment Deutschland erzielten Erträge aus Vermittlungen nahmen deutlichum 7,8 Prozent auf 16,1 Mio. Euro zu.Mit einem in den ersten drei Monaten des Jahres im Konzern erwirtschaftetenoperativen Ergebnis von 3,9 Mio. Euro im Konzern konnte OVB denVorjahreswert um 51,6 Prozent übertreffen. Das EBIT im Segment Mittel- undOsteuropa erhöhte sich kräftig um 70,2 Prozent auf 2,5 Mio. Euro (Vorjahr:1,5 Mio. Euro). Im Segment Deutschland nahm das operative Ergebnisebenfalls deutlich von 1,9 Mio. Euro um 32,2 Prozent auf 2,5 Mio. Euro zu.Angesichts der gegenwärtigen Ungewissheit über die zu erwartendenAuswirkungen der COVID-19-Pandemie geht der Vorstand trotz der gutenEntwicklung im ersten Quartal 2020 aus aktueller Sicht für dasGeschäftsjahr 2020 – unverändert zur Prognose vom 25. März 2020 – von einemRückgang der Erträge aus Vermittlungen und des operativen Ergebnisses aus.Die Präsentation der Ergebnisse des 1. Quartals 2020 und derZwischenbericht stehen unter www.ovb.eu in der Rubrik Investor Relationszum Download für Sie bereit.