OVB Holding AG im ersten Halbjahr 2023 mit leichtem Umsatzwachstum

Die OVB Holding AG, einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne mit Sitz in Köln, hat in den ersten sechs Monaten 2023 ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnet. In einem wirtschaftlich sehr anspruchsvollen und heterogenen Marktumfeld verbesserten sich die Erträge aus Vermittlungen von 169,7 Mio. Euro um 0,5Prozent auf 170,6 Mio. Euro. Deutlich stärker fiel das Wachstum bei der Anzahl der Kund*innen und Finanzvermittler*innen aus: Der Kundenbestand konnte gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 4,41 Millionen Kund*innen ausgebaut werden. Die Zahl der Finanzvermittler*innen stieg um 3,1 Prozent auf 5.806.In den Segmenten Deutschland sowie Süd- und Westeuropa nahmen im ersten Halbjahr die Erträge aus Vermittlungen von 31,0 Mio. Euro auf 27,7 Mio.Euro bzw. von 52,2 Mio. Euro auf 47,7 Mio. Euro ab. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus ging das Finanzierungsgeschäft deutlich zurück. In einzelnen Kundensegmenten war zudem eine anhaltende Zurückhaltung insbesondere bei langfristigen Entscheidungen zu beobachten. Mittel- und Osteuropa erzielte bei den Erträgen aus Vermittlungen hingegen ein starkes Wachstum um 10,0 Prozent auf 95,1 Mio. Euro.Das operative Ergebnis ging im ersten Halbjahr 2023 erwartungsgemäß von 11,2 Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro zurück. Neben einem höheren Aufwand durchden planmäßigen Personalausbau und marktbedingte Gehaltsanpassungen ist dies vor allem auf inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie die gezielte Zunahme von Schulungs- und Vertriebsveranstaltungen zurückzuführen.Mario Freis, CEO der OVB Holding AG: »Nach dem absehbar schwierigen ersten Quartal 2023 sind wir wieder zurück auf Wachstumskurs. Wir sehen eine sehr hohe Aktivität unseres europaweiten Vertriebsteams und stellen einensteigenden Beratungsbedarf unserer Kunden*innen fest.«OVB zeigt sich optimistisch und hält an ihrer Prognose für das Gesamtjahr fest.Unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet der Vorstand für da sGeschäftsjahr 2023 bei den Erträgen aus Vermittlungen eine Bandbreite von 325 bis 350 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis zwischen 16 und 19 Mio.Euro.