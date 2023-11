OVB Holding AG berichtet vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2023 und erhöht ihre Umsatzprognose

OVB konnte die Erträge aus Vermittlungen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres um 5,3 Prozent auf 260,3 Mio. Euro steigern.



Der Vorstand nimmt die zunehmende Umsatzdynamik zum Anlass, die bisherige Gesamtjahresprognose für die Erträge aus Vermittlungen zu erhöhen und geht nun für das Gesamtjahr 2023 von Erträgen aus Vermittlungen in einem Korridor zwischen 350 und 360 Mio. Euro (zuvor 325 bis 350 Mio. Euro; Geschäftsjahr 2022: 331,9 Mio. Euro) aus.



Die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2023 in einem Korridor zwischen 16 und 19 Mio. Euro hat weiterhin Bestand.



Die endgültigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für die ersten neun Monate 2023 wird OVB plangemäß am 8. November 2023 berichten.



Die Zusammensetzung des EBIT entspricht der Darstellung auf Seite 48 des Geschäftsberichts 2022 der OVB Holding AG.