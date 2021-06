OVB Hauptversammlung: Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 und dynamischer Start ins Jahr 2021

Vorstandsvorsitzender Mario Freis erläuterte die Gründe für die starke- Vorstandsvorsitzender Mario Freis erläuterte die Gründe für die starke Performance auf breiter europäischer Basis in anspruchsvollem Umfeld

Breite Mehrheit stimmte sämtlichen Tagesordnungspunkten zu

Julia Wiens neues Mitglied im Aufsichtsrat

Die Aktionäre der OVB Holding AG haben auf der heutigenvirtuellen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorliegendenTagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Dabei wurden für rund97 Prozent des Grundkapitals Stimmen abgegeben.Mit großer Mehrheit folgten die Aktionäre dem Vorschlag von Vorstand undAufsichtsrat, für das abgelaufene Geschäftsjahr – zugleich das Jahr des50-jährigen Unternehmensjubiläums – eine Dividende von 75 Cent zuzüglicheines einmaligen Jubiläumsbonus von 25 Cent je Aktie auszuschütten.Zudem wählten die Aktionäre Frau Julia Wiens (51), Chief Financial Officerder Basler Versicherungen, in den Aufsichtsrat nach. Sie folgt auf HerrnMaximilian Beck, der sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der heutigenHauptversammlung niedergelegt hatte.Auch die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Bestellung desAbschlussprüfers und Satzungsänderungen wurden mit großer Mehrheitbeschlossen. In weiteren Abstimmungen billigte die Hauptversammlung dasVergütungssystem für die Vorstands- sowie für die Aufsichtsratsmitglieder.Mario Freis, Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG, blickte zunächst auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück und erläuterte die wesentlichen Gründe hierfür: »OVB ist anpassungsfähig, flexibel und in der Lage, auf anspruchsvolle Situationen schnell und effektiv zu reagieren.«Nach Beginn der Pandemie konnte OVB in kürzester Zeit ihre Dienstleistung digitalisiert und kontaktlos weiterführen. »Dies war sehr wichtig, denn unsere Beratung wurde von unseren Kunden dringend gebraucht. Und das europaweit«, so Freis.Mit einem Umsatzwachstum von 17,7 Prozent im ersten Quartal und einerdeutlich gesteigerten Profitabilität (EBIT-Marge: 7,5 Prozent nach 5,9Prozent im Vorjahresquartal) ist die OVB ebenfalls äußerst erfolgreich indas Jahr 2021 gestartet. »Die Pandemie hat den Bedarf der Menschen an einerqualifizierten Allfinanzberatung weiter steigen lassen. Dass dabei immermehr Menschen der OVB vertrauen, macht uns stolz und bestätigt unserenAnsatz einer persönlichen, themenübergreifenden Beratung«, erläuterteFreis.An die Aktionärinnen und Aktionäre gewandt, betonte der CEO zudem: »Unsere starke Bilanz und unsere hohe Liquidität geben uns ausreichend Spielraum für operatives und strategisches Wachstum. Wir haben uns für die nächsten Jahre vorgenommen, sowohl in den bestehenden Markt als auch in neue Märkte zu expandieren.«Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern unverändert mit einem deutlichenAnstieg der Erträge aus Vermittlungen und des operativen Ergebnisses(EBIT).Dem Aufsichtsrat der OVB Holding AG gehören an: Michael Johnigk(Vorsitzender), Dr. Thomas A. Lange (stellvertretender Vorsitzender),Markus Jost, Wilfried Kempchen, Harald Steirer und Julia Wiens.Dem Vorstand der OVB Holding AG gehören an: Mario Freis (CEO), Frank Burow(CFO) und Thomas Hücker (COO). Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen können unter www.ovb.eu/... eingesehen werden.Die vollständige Rede des Vorstandsvorsitzenden der OVB Holding AG zurHauptversammlung steht unter www.ovb.eu/... Verfügung.