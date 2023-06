Hauptversammlung der OVB Holding AG: Dividende von 0,90 Euro bestätigt

- Aktionär*innen stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu- Vorstand zieht positives Fazit und präsentiert neue Unternehmensstrategie »OVB Excellence 2027«- Turnusgemäße Neuwahl im AufsichtsratAuf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der OVBHolding AG (ISIN DE0006286560) im Kölner Steigenberger Hotel haben dieAktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großerMehrheit zugestimmt. Die Veranstaltung fand nach drei virtuellenHauptversammlungen in Folge zum ersten Mal wieder in Präsenz statt.Folgestrategie »OVB Excellence 2027« soll erfolgreichen Weg fortsetzenIn seiner Rede ging Mario Freis, Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG,auf das erfolgreich abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 ein und stellte diegute Entwicklung der OVB in den Kontext der nun abgeschlossenenStrategieperiode:»In den vergangenen fünf Jahren haben wir uns weiter modernisiert,digitalisiert, unsere Potenziale besser ausgeschöpft und unsere Expansionweiter vorangetrieben. Das abgelaufene Geschäftsjahr haben wir trotzherausfordernder Rahmenbedingungen erfolgreich gemeistert. OVB hat abermalseinen Rekordumsatz erzielt.«Ein weiterer Schwerpunkt der Ausführungen war der Ausblick auf dieFolgestrategie »OVB Excellence 2027«, die unter Berücksichtigung deraktuellen Megatrends und umfassender Befragungen der Stakeholder entstandenist. Mit dieser rückt OVB vier zentrale Themen – »Sales and CareerExcellence«, »Expansion and Innovation«, »Operational Excellence« sowie»People and Organization« – in den Fokus.Aktionär*innen beschließen Dividende von 0,90 EuroDie Anteilseigner*innen stimmten der Ausschüttung einer Dividende in Höhevon 0,90 Euro pro Aktie zu. Bei 14.251.314 dividendenberechtigtenStückaktien entspricht dies einem Ausschüttungsvolumen von 12.826.182,60Euro.Daneben wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet und diePricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf,als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer im Jahr 2023 sowie die KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer für die etwaigeprüferische Durchsicht des Zwischenfinanzberichts für das erste Quartal desGeschäftsjahres 2024 bestellt. Ferner billigten die Aktionärinnen undAktionäre den vorgelegten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 undstimmten der Satzungsänderung zu, die künftige virtuelle Hauptversammlungenermöglicht.Da die Amtszeiten aller Aufsichtsratsmitglieder mit der Hauptversammlungordnungsgemäß endeten, standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. DieAnteilseigner*innen folgten dem Vorschlag der Gesellschaft: Neben derWiederwahl von Michael Johnigk, Dr. Thomas A. Lange und Julia Wiens wurdenmit Sascha Bassir, Roman Juráš und Torsten Uhlig ausgewieseneBranchenkenner und Führungspersönlichkeiten in den Aufsichtsrat bestellt.Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung derHauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2027 beschließt.Insgesamt waren 96,99 Prozent des Grundkapitals auf der Hauptversammlungvertreten.Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen können unter https://www.ovb.eu/... eingesehen werden. Dievollständige Rede des Vorstandsvorsitzenden der OVB Holding AG zurHauptversammlung steht ebenfalls unter https://www.ovb.eu/... zur Verfügung.