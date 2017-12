Weitzmannuhren - Individualität und Qualität

Zum Jahresabschluss möchten wir unseren Kunden und den Medien einen allgemeinen Überblick über unser Unternehmen geben. Mit Freude können wir sagen, dass wir vielen Uhrenliebhabern und Sammlern längst ein Begriff sind. Unser Ziel ist es aber, jedem Träger einer Uhr ein Begriff zu sein und die Vorzüge unserer Modelle näher zu bringen.Was unsere Kunden an Otto-Weitzmann Uhren sehr schätzen, ist die Individualität und Flexibilität die wir bieten. Hier bekommen Sie kein Produkt von der Stange. Uhren und Chronographen aus dem Hause der Otto Weitzmann AG lassen nahezu keine Wünsche offen. Der Kunde bestimmt die Farbkombination zwischen Zeiger, Gehäuse und Ziffernblatt und ist dann noch in der Lage aus mehr als 80 Armbandvariationen auszuwählen. Lederarmbänder in Vintage- oder Modernlook sind ebenso erhältlich wie Milainaise Armbänder. Auch bei der Verwendung des Leders hat der Kunde die Möglichkeit zu wählen.Individuell und Rar – Limited EditionsZu dieser Individualität gesellt sich auch ein weiterer großer Vorteil, den Uhren der Otto Weitzmann AG bieten: Die Uhren sind rar gesät. Die meisten Modelle der Otto Weitzmann AG sind nur limitiert erhältlich und beinhalten eine zusätzliche Garantiezeit. Die limitierten Modelle sind auf weltweit 500 (manche sogar auf 100) Stück begrenzt und die Limitierungsnummer wird in das Gehäuse eingraviert. Dies macht unsere Uhren für Sammler besonders beliebt. Wer sein Schmuckstück gerne zeigt und trägt, für den ist insbesondere die lange Garantiezeit mit bis zu 1.111 Tagen Dauer sehr interessant.Sammleruhren zu fairen PreisenWerterhaltende oder auch im Wert steigende Uhren müssen nicht zwangsläufig stolze Preise tragen. Bei uns können Sie ein individuell zusammengestelltes Wunschmodell schon ab 249 Euro erwerben und sind stolzer Besitzer einer auf 500 Stück limitierten, individuellen Uhr.Höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit und QualitätEine Uhr kann schick aussehen, aber schlechte Technik beinhalten oder eine hochwertige Technik beinhalten und sehr funktional aussehen. Wir, die Otto Weitzmann AG , kombinieren beides. Unsere Uhrenmanufaktur hat einen sehr hohen Qualitätsstandard und Anspruch an die Verarbeitung. Wir verwenden hochwertigen 316L Edelstahl für Gehäuse, kratzunempfindliches Saphirglas, hochwertiges Leder für die Armbänder und verarbeiten nur hochgenaue und langlebige Uhrwerke für unsere Modelle.Sie suchen eine persönliche Beratung? Besuchen Sie uns doch einfach in unseren drei neuen Showrooms in Augsburg. Dort stehen Ihnen kompetente Mitarbeiter persönlich für Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.Wir hoffen, dass Sie das Jahr 2017 ebenfalls erfolgreich und zufrieden beenden können und wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das Jahr 2018.