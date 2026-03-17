Reitplatzbau mit System -
vom Unterbau bis zur Tretschicht
Der Weg zu einem langlebigen, leistungsfähigen Reitplatz
Ein Reitplatz ist mehr als nur Sand und Schotter - er ist der Boden, auf dem Pferd und Reiter harmonisch zusammenarbeiten. Der Bau eines Reitplatzes ist dabei immer eine individuelle Aufgabe, bei der Bodenverhältnisse, Klima, Nutzung und Disziplin unterschiedliche Anforderungen stellen. Eines steht jedoch fest: Ein hochwertiger Reitboden schafft die Grundlage für gesundes Training, Sicherheit und die langfristige Leistungsfähigkeit von Pferd und Reiter. Ob im Außenbereich oder in der Reithalle - entscheidend ist ein System, bei dem der Aufbau aller Komponenten optimal aufeinander abgestimmt ist. Besonders wichtig sind die zentralen Ebenen: Unterbau, Trennschicht und Tretschicht.
Der Unterbau für Tragfähigkeit und Drainage
Jeder professionell aufgebaute Reitboden beginnt mit einem sorgfältig konstruierten Unterbau. Verdichtete Schichten aus Schotter oder Frostschutz sorgen für dauerhafte Tragfähigkeit und leiten Regen zuverlässig ab. Gefälle und gegebenenfalls Drainagesysteme verhindern Staunässe, schaffen eine stabile Basis und legen die Grundlage, auf der Trenn- und Tretschicht ihre volle Wirkung entfalten können.
Ein Matten-System als Trennschicht für optimale Stabilität
Während der Unterbau für Tragfähigkeit und Drainage sorgt, verhindert die Trennschicht das Vermischen von Unterbau und Tretschicht. Idealerweise sorgt sie außerdem für Rutschfestigkeit, speichert Wasser und absorbiert Schockbelastungen.
Im Alltag vieler Reitplätze haben sich die OTTO-Lochmatten bewährt - ein Matten-System, das den Unterbau sauber von der Tretschicht trennt, gleichzeitig überschüssiges Wasser effizient ableitet und zudem schockabsorbierend wirkt. Die integrierten "Sand-Sperr-Ringe" des Matten-Systems verhindern, dass Sand unter die Matte gelangt oder Steine aus dem Untergrund nach oben wandern, und sorgen für eine stabile Verankerung der Matten. Dank eines Systems aus hohen und tiefen Noppen sowie integrierten Wasserspeichern bleibt die Tretschicht auch in engen Kurven stabil. Das Resultat: ein dauerhaft rutschfester und elastischer Boden, der Wasser zügig ableitet, jederzeit bereitbar bleibt und auch unter hoher Belastung zuverlässig funktioniert und eine optimale Leistungsfähigkeit unterstützt.
Wer im Innenbereich auf die stabilisierenden Eigenschaften der OTTO-Lochmatten nicht verzichten möchte, kann auf die speziellen OTTO-Hallenmatten zurückgreifen. Anders als bei den Lochmatten verzichten die OTTO-Hallenmatten vollständig auf Drainagelöcher, da in Hallen die Bewässerung manuell erfolgt. Auf diese Weise versickert das Wasser nicht im Unterbau, was übermäßiges Bewässern im Innenbereich reduziert und langfristig sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt schont.
Wenn der Boden mitarbeitet: die Bedeutung der richtigen Tretschicht
Auf der Trennschicht folgt die Tretschicht - sie ist der sichtbare Teil des Reitbodens und entscheidet maßgeblich über Sicherheit, Komfort und Reitgefühl von Pferd und Reiter. Sie muss federnd, trittfest und zugleich ausreichend stabil sein, damit sich die Pferde sicher bewegen können. Eine hochwertige Tretschicht wie die OTTO-ArenaTex erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und hat sich in jahrzehntelanger Praxis bewährt.
OTTO-ArenaTex setzt auf eine Kombination aus hochwertigem, reinem Quarzsand, der auch hoher und langanhaltender Belastung standhält, und einem eigens entwickelten, äußerst robusten Vlies-Fasergemisch. Darüber hinaus enthält das Gemisch keine Stoffe wie zum Beispiel Lehm, die den Wasserabfluss blockieren. Überschüssiges Wasser kann dadurch schnell abfließen, was Pfützen und verschlammten Stellen vorbeugt und langfristig die Hufgesundheit unterstützt.
Neben solchen leistungsstarken Mischungen wächst im Reitplatzbau auch die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen. Eine entsprechende Alternative bietet OTTO-ArenaPur: eine Tretschicht aus 100 Prozent doppelt gewaschenem Quarzsand, ganz ohne synthetische oder organische Zuschlagstoffe. Durch seine Reinheit bleibt der Sand verrottungsfrei und bei regelmäßiger Pflege besonders langlebig. Eine speziell abgestimmte Kornstruktur sorgt dennoch für Stabilität sowie gute Tritt- und Scherfestigkeit und macht OTTO-ArenaPur zu einer funktionalen und zugleich nachhaltigen Alternative zu klassischen Tretschichtmischungen.
Richtige Pflege und Bewässerung
Den richtigen Aufbau vom Unterboden über die Trennschicht bis zur Tretschicht haben wir Ihnen bereits nähergebracht. Doch selbst der beste Reitboden entfaltet seine Eigenschaften nur dann dauerhaft, wenn er richtig gepflegt wird. Sand ist ein wassergebundenes Material: Ohne ausreichende Feuchtigkeit verliert er seine Bindung, wird locker oder staubig und kann seine federnden Eigenschaften nicht optimal entfalten. Deshalb ist eine regelmäßige und möglichst gleichmäßige Bewässerung des Reitplatzes essenziell, sowohl im Außenbereich als auch in der Reithalle. Nur bei gleichmäßiger Feuchtigkeit bleibt die Struktur der Tretschicht stabil und leistungsfähig.
Ebenso wichtig ist das tägliche Abziehen des Bodens. Spezielle Reitplatzplaner wie der OTTO-DeLuxe oder der OTTO-Vario sorgen dafür, dass die Tretschicht gleichmäßig verteilt bleibt und Verdichtungen rechtzeitig gelöst werden. Das erhält die Elastizität des Bodens und verlängert gleichzeitig seine Lebensdauer.
Durchdachte Systemlösungen von OTTO Arena Systeme
Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Reitplatzbau hat OTTO Arena Systeme Lösungen entwickelt, die weltweit in Reitanlagen jeder Größe eingesetzt werden - vom privaten Trainingsplatz bis zur internationalen Turnieranlage. Durch das Zusammenspiel aus stabiler Trennschicht, leistungsfähiger Tretschicht und durchdachter Pflege entsteht ein Reitboden, auf dem Pferd und Reiter sicher, komfortabel und leistungsfähig arbeiten können.
https://www.ottoarena.com