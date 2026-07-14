Komfort, Hygiene und Gesundheit im Pferdestall: Moderne Stallböden im Fokus
Stallmatten – Luxus oder unterschätztes Must-have?
Ein komfortabler Stallboden, der Einstreu mit Stallmatten kombiniert, wird dabei häufig noch als unnötiger Luxus hinterfragt, kann jedoch ein relevanter Faktor sein, wenn es um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere geht. Untersuchungen und Praxiserfahrungen zeigen, dass Pferde trockene, komfortable Liegeflächen bevorzugen und sich auf geeigneten Untergründen häufiger und länger ablegen. Dies unterstützt die für die Regeneration wichtigen Tiefschlafphasen, welche gerade von Pferden, die tagsüber viele Stunden oder sogar ganzjährig im Offenstall oder auf der Weide verbringen, dringend benötigt werden.
Körperliche Regeneration für maximale Leistungsfähigkeit
Ähnlich wie wir Menschen, die auf einer guten Matratze besser und erholsamer schlafen, benötigen auch Pferde eine Liegefläche, die Komfort bietet und für eine vollständige Regeneration des Bewegungsapparats sorgt. Besonders Sportpferde, deren Sehnen, Bänder und Gelenke durch tägliches Training oder anspruchsvolle Turniereinsätze stark belastet werden, profitieren von einem gelenkschonenden Stallboden. Elastische Stallmatten wie die OTTO-Stallmatte Smart können dabei helfen, Druckpunkte zu reduzieren und den Bewegungsapparat zu entlasten.
Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens bietet die OTTO-Stallmatte Smart eine Oberflächenstruktur, die bei Belastung leicht nachgibt und dadurch Stöße dämpft. Gelenke, Bänder, Sehnen und Hufe des Pferdes werden so optimal geschont. Die flachen Noppen auf der Oberseite der Matte sorgen für eine ausgewogene Trittfestigkeit, die dem Pferd insbesondere beim Aufstehen sicheren Halt bietet.
Anders als bei herkömmlichen Bodenmatten, schützt die OTTO-Stallmatte Smart zudem als isolierende Unterlage vor aufsteigender Bodenkälte, wie sie insbesondere bei Betonböden entsteht. Eine speziell entwickelte Ringstruktur auf der Unterseite der Matten sorgt auf harten Untergründen wie Beton oder verdichteten Böden für einen definierten Abstand zwischen Matte und Boden. Dadurch entsteht ein wärmendes Luftpolster, das die aufsteigende Bodenkälte deutlich reduziert und die Liegefläche für das Pferd spürbar angenehmer macht.
Wie beim Menschen gilt also auch beim Pferd: Optimale Erholung ist die Basis für Widerstandskraft, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die Voraussetzungen für eine bestmögliche Regeneration sollten deshalb bei der Entscheidung über die Beschaffenheit des Stallbodens unbedingt berücksichtigt werden.
Mehr Effizienz und optimale Hygienebedingungen
So wichtig eine komfortable Liegefläche für die körperliche Regeneration auch ist – sie allein reicht nicht aus, wenn das hygienische Umfeld nicht stimmt. Die größte Herausforderung bei Stallmatten liegt dabei vor allem in den Übergängen zwischen den einzelnen Elementen. Sind die Fugen zu groß oder die Verbindungen nicht ausreichend dicht, kann Urin eindringen und sich unter den Matten sammeln. Dort entstehen nicht nur unangenehme Gerüche, sondern langfristig auch gesundheitliche Risiken, denn die Atemwege von Pferden sind äußerst empfindlich. Eine schlechte Luftqualität, verursacht beispielsweise durch Ammoniak, kann die Entstehung chronischer Atemwegserkrankungen wie Asthma begünstigen.
Die OTTO-Stallmatte Smart setzt deshalb auf ein optimiertes Nut-und-Feder-System, mit dem die Matten eng miteinander verbunden werden, ohne dass größere Fugen entstehen. Feuchtigkeit gelangt dadurch nur schwer unter die Stallmatten. Zusätzlich sorgt die für die Isolierung wichtige Ringstruktur auf der Unterseite der OTTO-Stallmatten Smart für eine kontinuierliche Luftzirkulation. Dadurch können sich weder Feuchtigkeit noch Bakterien oder unangenehme Gerüche unter den Matten bilden.
Aufgrund der komfortablen und isolierenden Eigenschaften der OTTO-Stallmatten Smart dient Einstreu nur noch der Feuchtigkeitsaufnahme und nicht mehr primär dem Liegekomfort. Für Stallbetriebe bedeutet das eine deutliche Reduktion der benötigten Einstreumenge und damit der laufenden Materialkosten. Das geringere Mistvolumen sorgt außerdem für eine spürbare Entlastung bei der täglichen Entsorgung.
Auch bei der Reinigung überzeugen die OTTO-Stallmatten Smart durch ihre Effizienz. Die geschlossene und robuste Oberfläche lässt sich leicht säubern, wodurch Arbeitszeit im Stallalltag eingespart werden kann.
-> Ein begeisterter Kunde präsentiert die OTTO Stallmatten Smart im realen Einsatz – Komfort, Sicherheit und Qualität, die überzeugen: Video Pilo & Nadine (Instagram)
Aus der Praxis weiterentwickelt & verbessert
Die OTTO-Stallmatte Smart bildet die Grundlage für einen effizienten, hygienischen und komfortablen Stallboden. Sie ist das Ergebnis vieler Jahre praktischer Erfahrung mit dem bewährten Vorgängermodell OTTO-Stallmatten Classic, auf dessen Basis die Smart-Variante gezielt weiterentwickelt und in entscheidenden Punkten optimiert wurde.
Im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses stand die Schaffung einer dauerhaft trockenen, hygienischen und komfortablen Liegefläche im Pferdestall unter realen Bedingungen, in denen der Boden täglich hohen Belastungen ausgesetzt ist. Mit einer handlichen Größe von nur 50 x 75 cm ist die OTTO-Stallmatte Smart zudem deutlich leichter als das Vorgängermodell und lässt sich schneller und einfacher verlegen.
-> Siehe Einbauvideo: Einbau OTTO-Stallmatten Smart
Langlebig und vielseitig: OTTO-Stallmatten Smart
Die OTTO-Stallmatten Smart werden aus hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt und sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, was Sie zu einer nachhaltigen Bodenlösung macht. Die Kombination aus robuster Materialstärke, widerstandsfähiger Oberfläche und stabiler Konstruktion sorgt dafür, dass die Matten über viele Jahre hinweg funktional bleiben. Damit entsteht ein Bodensystem, das nicht nur den täglichen Anforderungen im Stall standhält, sondern auch Ressourcen schont – durch einen geringeren Verbrauch an Einstreu, reduzierte Abfallmengen und eine lange Lebensdauer der eingesetzten Materialien.
So ist es nicht verwunderlich, dass die hervorragenden Eigenschaften und die einfache Handhabung der OTTO-Stallmatte Smart mittlerweile auch in anderen Einsatzbereichen Verwendung findet. Als Event-Matte überzeugt sie beispielsweise in Messehallen oder stark frequentierten Besucherbereichen als zuverlässiger Bodenschutz. Kabel lassen sich sicher unter der Oberfläche verlegen, wodurch Stolperfallen vermieden werden. Dank der einfachen Montage und Demontage können die Matten nach Veranstaltungen problemlos wieder aufgenommen, gestapelt und platzsparend gelagert werden.
Ob im Pferdestall oder in anderen anspruchsvollen Einsatzbereichen: Die OTTO-Stallmatte Smart zeigt, dass moderne Bodensysteme heute weit mehr leisten können als reine Trittsicherheit. Sie verbindet Komfort, Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit zu einer Lösung, die sowohl den Bedürfnissen der Pferde als auch den Anforderungen eines effizienten Stallmanagements gerecht wird.
-> ERFAHRUNGSBERICHT ANSEHEN: Erfahrung mit OTTO-Stallmatten Smart (Instagram)