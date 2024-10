Was liegt denn da am Strand?

Etwas Neues kommt an die Ostsee Schleswig-Holstein und in die Holsteinische Schweiz. Seit dem 2.Oktober 2024 bringt eine beheizte Riesenwärmflasche Gemütlichkeit und Wärme in die Orte der Ostsee Schleswig-Holstein und die Holsteinische Schweiz. Warum sie da liegt?Diese "Wärmy" wird nun bis Anfang März auf Ostsee-Tour gehen und von Ort zu Ort wandern. Die teilnehmenden Orte sind: Travemünde, Fehmarn, Timmendorfer Strand, Eutin, Plön, Heiligenhafen, Großenbrode, Scharbeutz und Kellenhusen. Alle Informationen zu den Daten gibt es unter www.riesenwärmflasche.de „Die Idee war es, die dunkle Jahreszeit attraktiver zu gestalten – ohne dabei so viel Trubel wie im Sommer zu erzeugen“, sagt Katja Lauritzen, Geschäftsführerin vom OHT. „Winterurlaub an der Ostsee SH heißt für mich, die Küste einmal anders erleben. Mit viel Wind und Gischt in der Luft. Da mussten wir uns einfach etwas Besonderes für unsere Gäste einfallen lassen. Unsere Wärmflache soll zwischendurch wärmen, wenn die Hände kalt werden und die Beine eine Pause brauchen. Kuschelig warm ein paar Minuten ausruhen, im Wind dösen und der Natur ganz nah sein.“Bei dem neuen Produkt handelt es sich um einen Prototyp, der so noch nie konstruiert und auch noch nie erbaut wurde. Vieles musste einfach getestet und ausprobiert werden, immer neue Anforderungen kamen dazu, die integriert, neu konstruiert und umgesetzt werden mussten. Dazu musste der Anspruch einer nachhaltigen Umsetzung erfüllt werden.Gebaut wurde die Riesenwärmflasche regional, und zwar vom Lübecker Unternehmen „Geo – die Luftwerker“, das Design stammt vom Kieler Diplom-Designer und Inhaber der Designagentur meyerbogya, Torsten Meyer-Bogya.In vielen Orten ist die Wärmflasche Teil einer Veranstaltung. Diese bringt Menschen zusammen, und zwar Gäste, wie Einheimische. Sie ist ein Anlaufpunkt und Treffpunkt, der auch für zwischenmenschliche Herzenswärme sorgt.Wer sich die „Wärmy“ selbst anschauen will, profitiert von der begleitenden, ostseeweiten Buchungsaktion "Aktion Wärmemomente“. Hier nehmen auch Hotels und Ferienwohnungen in Orten Teil, die nicht von „Runis“ Riesenwärmflasche besucht werden und bieten einen Kurzurlaub zu vorteilhaften Preisen. Mehr Information dazu unter: https://www.ostsee-schleswig-holstein.de/entdecken/kampagne/aktion-waermemomente/ Alle Informationen zur Wärmy gibt es unter www.riesenwärmflasche.de