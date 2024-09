Von Print zu Pixel: Neue, interaktive Reise-Inspiration: Ostsee Schleswig-Holstein erstmals mit digitalem Winter Magazin

Ein Pärchen wandert am eisbedeckten Strand entlang, eine Frau SUPt auf dem winterlichen Meer und fröhliche Menschen drehen eine Runde auf der Schlittschuhbahn – das alles in bewegten Bildern. Mit diesen Eindrücken tauchen Urlaubsinteressierte unter https://wintermagazin.ostsee-sh.de direkt ein in den Herbst und Winter an der Ostsee Schleswig-Holstein. Denn das neue Winter Magazin der Region zwischen Glücksburg und Travemünde sowie der Holsteinischen Schweiz erscheint in diesem Jahr erstmals rein digital und ist ab sofort aufrufbar.Unter dem Motto „Raus aus dem Grau“ erhalten die Lesenden im Magazin nicht nur Tipps aus den Orten, von einem Wintertag am Meer über Wellness und Museen bis zu Veranstaltungen und Illuminationen, sondern auch einen Einblick in das Leben der Menschen: Einheimische berichten zum Beispiel, warum sie den Winter „hier oben“ so lieben und in kleinen Videos und eingebundenen Podcast-Folgen kommen unter anderem auch eine Band („Jeden Tag Silvester“), die sich von der Küste inspirieren lässt, eine Fehmeraner Krimiautorin („Heike Meckelmann“) und ein Seebrücken-Ingenieur zu Wort. Abgerundete wird das Magazin durch buchbare Angebote, einen Veranstaltungskalender und ein Gewinnspiel.Darüber hinaus präsentieren sich einige Orte detailreicher, etwa Großenbrode, Fehmarn und die Lübecker Bucht. Auf eigenen Seiten stellen sie ebenfalls bildgewaltig ihre eigenen Highlights noch einmal dar, wie Weihnachtsmärkte, Winteraktionen und weitere Veranstaltungen.Durch das digitale Magazin eröffnen sich auch neue visuelle Möglichkeiten für eine lebendigere Darstellung, wie die Integration von Videoausschnitten und großformatigen Bildern oder klickbaren Inhalten, wie Podcasts, Spotify-Playlisten oder Webcams. So können sich Ostseefans auf mehreren Ebenen inspirieren lassen und sich bereits von zu Hause interaktiv an ihre Lieblingsorte träumen. Los geht es zum Beispiel direkt mit einem Wintervideo auf der Startseite, quasi dem „Cover“, das die Lesenden in die „richtige“ Stimmung versetzen soll.„Das Charmante ist natürlich auch, dass wir nachträglich noch Veranstaltungen, Angebote oder Themen aktualisieren können,“ erklärt Julia Prange, verantwortlich für das Winter Magazin beim herausgebenden Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. „So werden wir im Laufe des Winters neue Seiten hinzufügen oder den ein oder anderen Hinweis auswechseln.“Das digitale Magazin ist ab sofort online. Es ist gültig ab September und reicht bis ins neue Jahr.