Von Fahrradcamper bis Fischbrötchen-Tour – 5 Radfahr-Tipps an der Ostsee Schleswig-Holstein

Der letzte Schnee ist geschmolzen und die Sonne wärmt wieder – endlich ist Frühling. Zeit, das Fahrrad wieder flott zu machen und die Ostsee Schleswig-Holstein zu erkunden: egal ob per Fahrradcamper, auf der Fischbrötchenstraße oder auf Geheimtipp-Routen, per Bikesharing von Ort zu Ort oder gleich eine ganze Woche lang, als Abenteurer, Sonntagsfahrer oder Genießer.Einen Wohnwagen fürs Fahrrad – den gibt es auf der Sonneninsel Fehmarn. Campingfreunde oder Neugierige können das Gespann von Mai bis September samt E-Bike mieten und ein ungewöhnliches Abenteuer erleben. Tagsüber autark auf der Insel unterwegs, lässt sich der extra konstruierte Mini-Camper am Abend einfach und schnell aufstellen. So haben Radurlauber fix einen Platz zum Essen, für einen Sundowner und fürs Schlafen geschaffen, bevor es am nächsten Tag weiter geht. Insgesamt locken 300 Kilometer ausgeschilderte Radwege zu einer Tour auf Fehmarn, oftmals direkt an der Küste oder auf dem Deich. https://www.fehmarn.de/blog/fahrrad-camper Wer auf der „leckersten Meile des Nordens“ möglichst viele Fischbrötchen testen möchte, erkundet die „Fischbrötchenstraße“ am besten per Rad. So lassen sich schnell viele Kilometer zurücklegen und die beste Bude finden. Wer einen Anhaltspunkt braucht, macht sich auf die 44 Kilometer lange Tour „Fahrrad findet Fisch“. Hier geht es vorbei an 15 Stationen zwischen Scharbeutz und Rettin. Die Route kann jederzeit individuell oder am Weltfischbrötchentag, dem 6. Mai, mit einem Guide erradelt werden. Eine kürzere Variante führt in etwa zwölf Kilometern von Travemünde bis Niendorf oder in fünf Kilometern von Timmendorfer Strand bis Niendorf. Ebenso bietet die Lübecker Bucht spezielle „Fischbrötchen-Touren“ an. Insgesamt zählen 54 Buden zwischen Travemünde und Glücksburg sowie der Holsteinischen Schweiz zur Fischbrötchenstraße. www.fischbrötchenstraße.de Ein Fahrrad, E-Bike oder Lastenrad ganz unkompliziert an einer Station per App ausleihen, damit fahren und an einer anderen Station wieder zurückbringen – das geht mit dem Bikesharing Konzept der „SprottenFlotte“. Sowohl Urlauber, Tagesgäste als auch Einheimische sind damit spontan unterwegs, auch wenn sie kein Rad dabeihaben: egal, ob zum Einkaufen, für eine kleine Radtour oder Ausflüge ans Meer oder einen See. Dafür bieten sich die Stationen in Eckernförde, Laboe, Mönkeberg, Heikendorf und Plön an. Die erste halbe Stunde ist bei den konventionellen Fahrrädern sogar komplett kostenfrei. www.sprottenflotte.de Wer an der Ostsee-Schleswig-Holstein einmal abseits der üblichen Radwege unterwegs sein möchte, fährt am besten auf „Umwegen“ durch die Region. Auch hier gibt es einiges zu entdecken, was vielleicht noch nicht so geläufig ist: die Radstrecke des Ostseeman-Triathlons in Glücksburg zum Beispiel, eine Feld- und Waldtour im Binnenland hinter den beliebten Ostseeorten oder eine Stadt-Land-Sund Tour durch die Städte Oldenburg i.H., Großenbrode und Heiligenhafen, inklusive Ausblicken über das Land bis hin zur Ostsee und einem kleinen Stopp am Fehmarnsund. https://www.ostsee-schleswig-holstein.de/geheimtipp-routen Eine ganze Woche lang dreht sich im Ostseeferienland alles um das Thema Radfahren – und das gleich zwei Mal dieses Jahr. Vom 15. bis 20. Mai sowie vom 18. bis 23. September finden dort die Fahrradwochen statt. Jeden Tag geht es dabei auf eine kostenfreie, geführte Radtour. Von Grömitz aus starten Teilnehmende beispielsweise zum ältesten Fischeramt Deutschlands in Neustadt i. H., von Lensahn aus wird das Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp erkundet und vom Dorfmuseum Grube aus geht es zum Naturschutzgebiet Graswarder. Unter dem Motto „Wie es früher war“ steht die Tour in Dahme und zu „Falke, Eule, Adler und Co“ geht es von Kellenhusen aus. Wer gerne mit dem E-Bike unterwegs ist, meldet sich zur Sternfahrt vom Lensterstrand bis nach Travemünde an. https://ostseeferienland.de/fahrradwochen-landingpage Mehr Inspiration zum Thema Fahrradfahren sowie verschiedene Routen in den Kategorien Weitblick-Tour, Ostsee-im-Blick-Tour und Binnenland-Tour finden Ausflügler auf der Webseite www.ostsee-radfahren.de oder in der Radbroschüre des Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. Weitere Informationen über den Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holstein gibt es unter www.ostsee-schleswig-holstein.de