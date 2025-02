Vierbeiner-Liebe an der Ostsee Schleswig-Holstein: Kurzurlaub mit Hund

Die Ostsee Schleswig-Holstein bietet von Glücksburg bis Travemünde und in der Holsteinischen Schweiz ideale Bedingungen für einen entspannten Urlaub mit Hund – besonders in der ruhigeren Zeit. Weite Strände, hundefreundliche Unterkünfte und abwechslungsreiche Natur sorgen für gemeinsame Erlebnisse. Fünf Tipps für eine Auszeit am Meer mit dem besten vierbeinigen Begleiter.1. Spaziergänge am Strand und im WaldDie Ostseeküste Schleswig-Holsteins bietet im Winter viel Platz für ausgiebige Spaziergänge. Während der Nebensaison dürfen Hunde mit ihrer Begleitung auch mit an den Strand. Hier heißt es dann Stöckchen werfen, laufen und spielen. In der Holsteinischen Schweiz geht es beispielsweise in den Wald, unter anderem zur geschichtsträchtigen Bräutigamseiche im Dodauer Forst.2. Erinnerungen für die Ewigkeit: Hundefotografie in der NaturWas wäre ein Urlaub ohne Erinnerungen? In verschiedenen Orten an der Ostsee und in der Holsteinischen Schweiz gibt es die Möglichkeit, professionelle Fotoshootings mit Hund zu buchen. Auf Fehmarn , in Heiligenhafen Grömitz oder Scharbeutz entstehen stimmungsvolle Bilder am Wasser, während in der Holsteinischen Schweiz Fotografie und Natur verbunden werden. Damit die schönen Momente für immer festgehalten werden können.3. Gemeinsam entspannen: Hundefreundliche Unterkünfte mit besonderen ExtrasViele Unterkünfte an der Ostsee Schleswig-Holstein sind gut für einen Urlaub mit Hund ausgestattet. Auf Fehmarn bietet zum Beispiel das Ferienhaus Windrose unter anderem ein orthopädisches Hundebett und einen Gefrierschrank für Barf-Fütterung. Die Strandhäuser in Bosau in der Holsteinischen Schweiz bieten einen eingezäunten Garten und direktem Zugang zur Natur. In Travemünde stehen im Atlantic Hotel spezielle Hunde-Wohlfühlpakete, unter anderem mit Hundedecke, - näpfen, Leckerli und Hundesitter auf Anfrage bereit, während im Aparthotel Dockside , ebenfalls in Travemünde, neben Futternapf und Leckerli auch Lastenräder ausgeliehen werden können – ideal für längere Touren mit Hund. Weitere Unterkünfte gibt es unter www.ostsee-buchen.de 4. Freilauf mit Aussicht: Hundewald und WanderwegeWer lieber in der Natur unterwegs ist, findet in Glücksburg einen 20 Hektar großen Hundewald, in dem Vierbeiner frei laufen, toben und spielen können. Auch der Wanderweg um den Hemmelsdorfer See, dem tiefsten Punkt Deutschlands, in der Region Timmendorfer Strand oder die Wanderung „von Ostsee-Lifestyle bis Fischerdorf“ vom Seebrückenvorplatz in Scharbeutz am Strand entlang bis Sierksdorf, bieten viel Erholung mit dem Vierbeiner.5. Entspannte Pausen mit HundStatt überfüllter Restaurants bietet die Ostsee Schleswig-Holstein eine entspannte Kulisse für einen besonderen Valentinstag. Viele Cafés und Restaurants in der Region heißen Gäste mit Hund willkommen, während draußen das Meer rauscht oder die Seen plätschern. Ein Spaziergang am Wasser, frische Winterluft und gemeinsame Zeit – der perfekte Tag für echte Vierbeiner-Liebe.Für unbeschwerte Strandmomente mit Hund ist es hilfreich, die Leinenregelungen vor Ort zu kennen und auf andere Gäste Rücksicht zu nehmen. Beutelspender stehen in den Ostseebädern bereit und in den Tourist-Informationen gibt es sie meist kostenfrei – damit alle den Tag am Meer genießen können.Mehr Informationen zum Thema Hunde und Hundestrände an der Ostsee-Schleswig-Holstein unter https://www.ostsee-schleswig-holstein.de/hundestraende sowie auf den einzelnen Webseiten der Orte, die hier verlinkt sind. Generelle Informationen zu einem Urlaub an der Ostsee-Schleswig-Holstein gibt es unter www.ostsee-schleswig-holstein.de