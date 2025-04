Stolze Bühne statt schneller Snack: Fischbrötchensong zum Weltfischbrötchentag am 3. Mai

„Star der Waterkant“: Ostsee Schleswig-Holstein veröffentlicht Song über den beliebten Küstensnack – zu hören auf www.weltfischbrötchentag.de und den Ostsee SH-Kanälen / Erstmals Ausweitung des Weltfischbrötchentages zu den „Fisch-Erlebnis-Wochen“Es hat ein eigenes Gedicht, eine Krimi-Schnitzeljagd – und sogar einen eigenen Feiertag: das Fischbrötchen. Jetzt bekommt der beliebte Küstensnack auch seine musikalische Krönung – mit einem eigenen Song. Zum diesjährigen Weltfischbrötchentag am 3. Mai hat der Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. (OHT) den Fischbrötchensong „Star der Waterkant” veröffentlicht, eine liebevolle Hommage an das kulinarische Wahrzeichen der Region. ( Hier bei YouTube anhören)Neu ist in diesem Jahr ebenfalls die Ausweitung des bekannten Weltfischbrötchentages zu den „Fisch-Erlebnis-Wochen“. Unter diesem Motto können die Orte der Region nun mehrere Wochen lang Veranstaltungen und Aufklärung rund um das Thema Fisch, nachhaltigen Fischfang und Touren z.B. mit dem Kutter anbieten. Diese Erweiterung soll in der Zukunft weiter ausgebaut werden. Die meisten Aktionen finden aber am Weltfischbrötchentag selbst statt: Hier reichen die Programme von einer geführten Fahrradtour über Shantys bis hin zu neuen Fischbrötchenkreationen – auch vegetarisch und vegan. Alle Veranstaltungen gibt es unter www.fischerlebniswochen.de und www.weltfischbrötchentag.de „Das Fischbrötchen ist bei uns mehr als nur ein Snack. Es steht für Tradition und Küstenleben, für Authentizität und typische Urlaubsfreuden an der Ostsee.“ Das sagt Simone Dikow, verantwortlich für den Weltfischbrötchentag beim OHT. „Viele denken dabei an schöne Erinnerungen zurück – sei es an den ersten Strandurlaub als Kind, spontane Stopps am Kutter oder Sommerabende mit Blick aufs Meer. Ein Song kann diese emotionalen Bilder hörbar machen – wie eine musikalische Postkarte vom Meer.“Der Song stammt vom Singer/Songwriter und Produzenten Peter Struck aus Malente in der Holsteinischen Schweiz. Der Musiker bringt in seiner Komposition norddeutschen Charme und mitsingbaren Refrain zusammen:„Hey, Hey, Hooo. Hey, Hey, Hooo (…)Und jeden Morgen kommt da das Bötchen, bringt die Leckereien an Land,Mensch und Tier reichen die Pfötchen nach dem Star der Waterkant.Natürlich reden wir hier auch mal Blödsinn, in dem schönen Seemannsland.Doch so ein Biss in dein Fischbrötchen schenkt dir Freude und Verstand.Hey, Hey, Hooo. Hey, Hey, Hooo”Der Song erscheint anlässlich des Weltfischbrötchentages und ist bereits in den Kanälen der Ostsee Schleswig-Holstein hörbar, z.B. bei YouTube https://youtu.be/YMS4MZeMQzw und unter www.weltfischbrötchentag.de Der Song auf YouTube: https://youtu.be/YMS4MZeMQzw Der Song auf Podigee: https://ostseelauschen.podigee.io/53-new-episode Den Song gibt es als (kleine)-Audio-Datei hier (Achtung, WeTransfer-Link nur 3 Tage gültig): https://we.tl/t-ysXTpbTiqj Eine größere Radio-Version ist auf Anfrage erhältlich