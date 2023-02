8 romantische Winter-Ausflüge an der Ostsee Schleswig-Holstein

Nicht nur am Valentinstag, sondern noch den ganzen Winter über, bietet die Ostsee Schleswig-Holstein romantische Stunden zu zweit: Sei es ein Besuch an der „Kusshaltestelle“ oder an der Seebrücke mit Liebesschloss, ein Blick in den Himmel in der Sternwarte oder die Erfüllung großer Wünsche mit Hilfe des Meeres. In flackerndes Licht tauchen beispielsweise Fackelwanderungen die Umgebung und Bernstein sorgt für schmucke Souvenirs. Noch bis Ende März bietet die Region zwischen Glücksburg und Travemünde sowie die Holsteinische Schweiz winterschöne Erlebnisse.Wer schwer verliebt ist, sollte einen Ausflug nach Kellenhusen machen. Direkt an der Seebrücke lädt hier eine „Kusshaltestelle“ mit besonders schönem Blick zu einem kleinen Stopp ein: perfekt für einen Kuss – und ein Selfie. Danach geht es Hand in Hand „auf“ das Meer, denn die 305 Meter lange Seebrücke bietet Platz zum Flanieren oder Durchpusten – je nach Wetterlage. Wenn die Dunkelheit einbricht, wird es hier so richtig romantisch, denn viele kleine LEDs tauchen das Bauwerk im Meer für wenige Stunden in buntes Licht.Einen ewigen Liebesschwur können Verliebte zum Beispiel in Malente, Kellenhusen oder Grömitz abgeben: Hier hängt die typische „Sonne“, ebenfalls am Anfang der Seebrücke, voller Liebesschlösser. Damit die großen Gefühle niemals enden, wird der Schlüssel weit ins Meer oder den See geworfen.Ebenso die Wunschsteine in Hohwacht, denn hier gibt es spezielle Keramiksteine, mit dessen Hilfe Wünsche in Erfüllung gehen. Auf der Rückseite ist extra Platz, um diese zu verfassen und dann dem Meer zu übergeben. Bestenfalls von der Seeplattform „Flunder“ aus. Nach einer Nacht soll der Wunsch dann in Erfüllung gehen.Wer im flackernden Licht des Feuers am Wasser spazieren möchte, nimmt an einer Fackelwanderung teil. Diese führen teilweise mit verschiedenen Sagen und Geschichten am Strand entlang oder vorbei an den Seen der Holsteinischen Schweiz. In Travemünde untermalt die Kulisse der ein- und ausfahrenden Schiffe den Spaziergang im Fackelschein, in Grömitz steht immer ein anderes Thema im Vordergrund und in Timmendorfer Strand soll die Hektik des Alltags vergessen werden.Ein wahres Schmuckstück können Teilnehmer:innen einer Bernsteinwanderung mit UV Licht finden und an seinen oder ihren Liebsten verschenken. Mit Hilfe der Lampe sticht das „Gold der Ostsee“ besonders hervor, so dass es einfacher zu entdecken ist.Ein etwas anderes erstes Date erleben Tierfreunde zum Beispiel bei einer Lamawanderung. Noch bis Anfang April können sie die beruhigende Art der Tiere am Strand auf sich wirken lassen und sich dabei näher kommen.Ganz romantisch geht es in der Sternwarte in Rettin zu. Hier verbringen Verliebte zum Beispiel einen Abend mit den Sternen. In der Gruppe oder in romantischer Zweisamkeit werden Himmel und Mond durch Teleskope beobachtet. Alternativ finden sich auch Informationsveranstaltungen zu schwarzen Löchern, Gasnebel oder dem Leben der Sterne im Programm.Wer lieber „auf“ den Himmelskörpern wandeln möchte, spaziert auf dem Planetenpfad in Plön. Auf rund zweieinhalb Kilometern besuchen Spaziergänger:innen das Sonnensystem im Maßstab 1: 2 Milliarden am Großen Plöner Seen und enden auf der Prinzeninsel.Weitere Informationen über den Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holstein erhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de