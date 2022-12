130 Seiten Küste, Seen und Meer – Das neue Ostsee Magazin ist da!

Das neue Ostsee Magazin ist ab sofort als Print und digital unter www.ostseemagazin.sh erhältlich. Es bietet Neuigkeiten, Tipps für perfekte Urlaubstage im ganzen Jahr und erzählt Geschichten von spannenden Menschen aus den Orten zwischen Glücksburg und Travemünde sowie der Holsteinischen Schweiz.Endlich ist es soweit, das neue Ostsee Magazin ist da. Auf 130 Seiten liefert es Neuigkeiten aus den Orten zwischen Glücksburg und Travemünde sowie der Holsteinischen Schweiz, gibt Tipps für perfekte Urlaubstage im ganzen Jahr und erzählt Geschichten von spannenden Menschen aus der Region.So radeln Leser:innen beispielsweise mit der Krimi-Autorin Heike Meckelmann über Fehmarn. Sie „treffen“ den Saunameister Michael Plambeck oder gehen auf Wandertour mit dem Naturführer Axel Kramer. Dazu bietet das Magazin unter anderem einen Kanu-Ausflug durch die Holsteinische Schweiz, die schönsten Strandbars mit Sonnenuntergang, SUP-Touren und natürlich jede Menge „Ostsee-Gefühl“. Über integrierte QR-Codes geht es außerdem ganz schnell vom gedruckten Magazin ins Internet mit noch mehr Videos, Bildgalerien oder Insider-Informationen zu den beliebten Spots. Das Magazin gibt es online als Blätterkatalog unter www.ostseemagazin.sh und kann als Printversion beim Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. (OHT) bestellt werden.Da aus allem zugehörigen Regionen eine größere Geschichte im Magazin ist, kann sich jeder in seine Lieblingsumgebung träumen und erfährt noch Neues aus den bekannten und vielleicht auch eher unbekannten Orten. Ausgeweitet wurde die Verknüpfung von Print und Online, so dass die Geschichten im Internet auf noch mehr Raum weitererzählt werden können. So kommen Ostseefans schnell zur Video- und Podcast-Reihe „Ostseelauschen“, in der sie Küstenköpfe und spannende „Originale“ kennenlernen, können sich durch den Blog klicken oder besuchen verschiedene Fischbrötchenbuden in der YouTube-Serie „AufgefiSHt“.Die Entwicklung hin zu mehr Online-Inhalten soll auch in den kommenden Jahren weiterverfolgt werden, vor allem im Hinblick auf Papierverbrauch und Nachhaltigkeit. Hier hat die Ostsee Schleswig-Holstein die Umsetzung ihrer neuen Strategie im Blick und will bis 2030 eine nachhaltige Destination werden. Passend dazu wurde das Magazin nach dem Motto „Made in Schleswig-Holstein“ in der Region gestaltet, produziert und gedruckt.Es wird abgerundet durch ein Gewinnspiel, Insider-Tipps und vielen Bilder zur Urlaubsinspiration. Es erscheint in einer Auflage von 95.000 und wird vorwiegend im Quellgebiet Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg vertrieben. Darüber hinaus ist das Magazin in den Ostsee-Orten sowie in der Holsteinischen Schweiz und bundesweit im Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Es kann unter www.ostsee-prospekte.de bestellt und heruntergeladen werden.Weitere Informationen dazu und zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins erhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de Der direkte Link zum Magazin: https://www.yumpu.com/de/document/read/67345398/ostsee-magazin-2023