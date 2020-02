Pressemitteilung BoxID: 787220 (OSTACON Bautechnik)

Homogene PVC-Fliesen mit widerstandsfähiger PU-Oberfläche in Terrazzo-Opotik

PU- bescchichtete PVC-Fliesen mit Terrazzo-Optik in dieser hohen Qualität eignen sich optimal für öffentliche Gebäude und Einrichtunge

Der neue PVC Bodenbelag bei OSTACON ist die SOLID DECOR Fliese, mit PUR-vergüteter Oberfläche besteht aus einem harten, homogenen PVC-Material, das perfekt an der unteren PVC-Schicht befestigt ist. Der Bodenbelag Solid Decor besteht aus mehreren beständige Schichten.



Aufgrund der oberen PUR-Beschichtung ist diese Bodenfliese für Plätze mit hoher Belastung durch Publikumsverkehr empfohlen. Die helle Farbe schafft einen ungehinderten Raum und die Kombination einzelner Farbtonpartikel macht die Oberfläche optisch unempfindlich.



Ein weiterer Vorteil besteht in den verdeckten Puzzle-Verbindungen, die Flüssigkeiten auf der Oberfläche belässt und ein Durchdringen nach Unten verhindert. Die Unterseite hat eine kleine Drainage zur Belüftung gegen Schwitzen, die zusätzlichen Additive verhindern Schimmelbildungen, falls der Untergrund von Unten feucht ist.



PU- beschichtete PVC-Fliesen mit Terrazzo-Optik in dieser hohen Qualität eignen sich optimal für öffentliche Gebäude und Einrichtungen, wie Bahnhöfe, Einkaufcenter, Laden-Passagen, Gebäude der Kommunalverwaltungen, Verwaltungsgebäude allgemein, Gastronomie oder Ladengeschäfte aller Arten.



Verkaufendes Umfeld



Wer sich seinen Traum erfüllen und ein gutes und bekanntes Unternehmen aufbauen möchte, wählt eine Einrichtung damit die Kunden gerne wiederkommen?



Egal, ob noch Neubaupläne studiert oder ursprüngliche Geschäftsräume saniert werden müssen, es sollte dabei auf die geeignete Wahl des Bodenbelags gedachtet werden. Auf eigene Erfahrungen sollten berücksichtigt werden. Die Eindrücke, die der Kunde vom Einkauf mitbringt, entstehen nicht nur durch das Einkaufen selbst, sondern auch durch ein perfektes Umfeld.



Es sollte ein Ort sein, an dem sich die Kunden entspannen und sich wohlfühlen können. Mit einem Bodenbelag SOLID DECOR wird in den Geschäftsräumen eine unverwechselbare Atmosphäre hergestellt und trägt zur Wertsteigerung der Marke bei.



Durch die einfache und schwimmende Verlegung wird der ursprüngliche Boden im Geschäft innerhalb von ein paar Stunden saniert. Es sind keine Unterbrechungen oder Behinderungen des laufenden Betriebes erforderlich. Durch die Bodenart aus Fliesen fällt ein geringer Verschnitt an, erforderliche Zuschnitte können mittels Stich- oder Kreissäge durchgeführt werden. Zusammengefügt werden die Fliesen mit leichten Schlägen eines Gummihammers



Garantie: Der Hersteller gibt 12 Jahre Garantie



Weitere Informationen über den Link

