Pressemitteilung BoxID: 785552 (OSTACON Bautechnik)

Belüftete Fundamente für Wohngebäude, Schulen, Industrie- und Gewerbe-Objekte

Modulo ist eine Einwegschalung für den Bau von belüfteten Bodenplatten

Belüftete Fundamente sind die beste Lösung für den Schutz der Wohnungen gegen Radon Gas und aufsteigender Feuchtigkeit.



Womit werden Wohnungen geschützt?

Modulo schützt Wohnungen gegen das Radon Gas und seine Problematiken; gleichzeitig erlaubt es dauerhafte Belüftungen in den Fundamenten.



Was ist Modulo?



Minimodulo ist das Ergebnis der Erfahrung von Geoplast im Bau von belüfteten Böden in Wohn- und Industriebereichen.

Mit Minimodulo ist es jetzt möglich, Kriechräume von 3 cm dicke zu bauen, ohne die strukturelle Stabilität des Gebäudes zu beeinträchtigen. Mit dieser kleineren Fundamentbelüftung wird neben dem Schutz vor Radon Gas und aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Boden, auch eine gute Schalldämmung bei der Renovierung von Häusern und Gebäuden mit neuen Betonböden erzielt.



Modulo Das System für monolithische und belüftete Fundamente

Modulo ist eine Einwegschalung für den Bau von belüfteten Bodenplatten, die eine physische Trennung zwischen dem Boden und dem Gebäude herstellt. Dank der natürlichen Belüftung wird die aufsteigende Feuchtigkeit eliminiert und die Konzentration von Radongas im Gebäude verhindert.



Multimodulo ist die verlorene Schalung für belüftete Fundamente von Gebäuden für Industrie und Gewerbehallen



Multimodulo ist die Erfahrung mit Kunststoff-Schalungssystemen für den Bau von belüfteten Kriechräumen:

Es umfasst 4 Elemente in einem einzigen und garantiert somit hohe Festigkeitsstandards, sowohl bei der Installation als auch beim Betonguss dank neun Stützen für jedes Element. Es ist die Lösung der Fundamente für große Gebäude, Industriebauten, Kühlhäuser, hohe Wohngebäude und Schulgebäude.



Alle Fundamente und Modulo Modelle reduzieren die Arbeitszeiten um bis zu 80 % und den Betonverbrauch um bis zu 30 %, sie sind ideal für hohe Belastungen,

außerdem kann der Zwischenraum als Kanal für sanitäre und elektrische Installationen und der Verlegung von Rohrleitungen benutzt werden.

Diese Hohlräumen erlauben, Radon Gas und aufsteigende Feuchtigkeit zu beseitigen und sie in die äußere Umwelt zu entlüften.



Technische Vorteile von Minimodulo

Die Form von Minimodulo ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit auch bei einer dünnen Betonplatte. Es kann sogar oberhalb von teilweise vorbereiteten Untergründen

installiert werden. Einfache Installation mit deutlich reduzierten Installationszeiten Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit dank der natürlichen Belüftung unter dem Boden und in den Wänden Natürliche oder erzwungene Belüftung über die gesamte Oberfläche mit Dispersion von Radongas Einfache und kostengünstige Wartung und Zugänglichkeit von Rohren und elektrischen Anlagen. Minimodulo eignet sich auch für Fußbodenheizungen. Aufgrund seiner geringen Höhe ist Minimodulo ideal für Renovierungen und kann direkt auf einen bestehenden Boden verlegt werden.



Minimodulo ist ideal für die Erleichterung des Dachbodens bei Umstrukturierungen. Reduzierung der Schallübertragung per Schallisolierung durch den Hohlraum.



Technische Vorteile von Modulo

Eine einzige Betonschüttung für Bodenplatte und Fundamentbalkenträger (mit der kombinierten Verwendung von MODULO und GEOBLOCK). Das Ergebnis ist eine monolithische

Struktur mit hoher Tragfähigkeit, Stabilität und ausgezeichnetem seismischem Widerstand. Eliminierung der traditionellen Schalung. Belüftung der ganzen Struktur mit

Dispersion des Radon Gases und der Feuchtigkeit.



Modulo Erhöht die Tragfähigkeit des Fundamentes. Reduzierung des Materialeinsatzes. Wärmedämmung durch die Kontrolle des Luftstromes der Naturkonvektion. Einfache Wartung und müheloser Zugang zu den Installations- und Elektro-Systemen.



Ökonomische Vorteile von Modulo

Reduzierung der Arbeitszeit bis zum 80 %. Modulo kann auf teilweise vorbereitete Oberflächen platziert werden. Dank seiner Leichtigkeit und der Verbindung ermöglicht es einen leichten und sicheren Zusammenbau.



Dank dem Zubehör FERMAGETTO und GEOBLOCK ist es möglich, die Fundamente und die Balkenträger mit einer einzige Schüttung mit einer Reduzierung der Schalungszeit zu bauen.

Reduzierung des Baumaterials (Kies und Beton). Es ist möglich, die Oberfläche von industriellen Quarz Fußböden sofort mit Estrich-Finish-Werkzeugen zu bearbeiten.



Technische Vorteile von Multimodulo

Eine einzige Betonschüttung für Bodenplatte und Fundamentbalkenträger (mit der kombinierten Verwendung von Multimodulo und Geoblock). Das Ergebnis ist eine monolithische Struktur mit hoher Tragfähigkeit, Stabilität und ausgezeichnetem seismischem Widerstand. Eliminierung der traditionellen Schalung. Belüftung der ganzen Struktur mit Dispersion des Radon Gases und der Feuchtigkeit. Multimodulo erhöht die Tragfähigkeit des Fundaments. Reduzierung des Materialeinsatzes. Wärmedämmung durch die Kontrolle des Luftstromes der Naturkonvektion. Einfache Wartung und müheloser Zugang zu den Installations- und Elektro-Systemen.



Es ist möglich, die Oberfläche von industriellen Quarz Fußböden sofort mit Estrich-Finish-Werkzeugen zu bearbeiten.



Ökonomische Vorteile von Multimodulo

Reduzierung der Arbeitszeit bis zum 80 %. Kann auf teilweise vorbereitete Oberflächen platziert werden. Dank seiner Leichtigkeit und der Verbindung ermöglicht es einen leichten und sicheren Zusammenbau. Durch das Zubehör, Fermagetto und Geoblock, ist es möglich, die Fundamente und die Balkenträger mit einer einzige Schüttung mit einer Reduzierung der Schalungszeit zu bauen. Reduzierung des Baumaterials (Kies und Beton).



Es ist möglich, die Oberfläche von industriellen Quarz Fußböden sofort mit Estrich-Finish-Werkzeugen zu bearbeiten.



Der Bau von einem monolithisch belüfteten Fundament mit Modulo und Multimodulo



Um eine effektive Belüftung des Fundaments zu erreichen, ist es notwendig, den Hohlraum nach außen zu verbinden:

Dies sollte durch Erzeugen von Öffnungen mit einem Durchmesser von 80/120 mm in der Wand des Fundaments, alle 3,5 bis 4,0 m erfolgen; die erforderliche Verbindung der PVC-Rohre und metallischen Einbruch-Schutzgitter müssen berücksichtigt werden.



Die Lüftungsöffnungen müssen auf der Südseite des Gebäudes (wärmere Seite) gegenüber der Nordseite (kältere Seite) höher gelegt werden, um einen natürlichen Kamineffekt zu erzeugen. Alle Bereiche des Hohlraumes, die durch Fundamentwände getrennt sind, sollten durch Öffnungen, wie oben beschrieben, miteinander verbunden sein.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (