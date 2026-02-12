Wachstum mit Weitblick: OST BAU erweitert Standort in Magdeburg

Die OST BAU setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort und investiert weiter in den Standort Magdeburg. Mit der offiziellen Beauftragung der GOLDBECK Nordost GmbH als ausführendes Bauunternehmen fiel Mitte 2025 der Startschuss für den schlüsselfertigen Neubau des modernen Bürogebäudes. Am Mittwoch, den 11. Februar folgte nach Baustart und den ersten sichtbaren Fortschritten am Fundament des neuen Gebäudes nun die feierliche Grundsteinlegung in Magdeburg. Gemeinsam mit Gesellschaftern, Projektpartnern, der Bauplanung sowie Mitarbeitenden der OST BAU wurde dieser wichtige Meilenstein offiziell begangen. Die Veranstaltung unterstrich die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie die Bedeutung des Bauvorhabens für das Unternehmen und den Standort.



„Magdeburg ist für uns ein zentraler Unternehmensstandort mit großer Bedeutung für unsere zukünftige Entwicklung. Der Neubau ist ein wichtiger Schritt, um unser kontinuierliches Wachstum auch infrastrukturell abzubilden und moderne Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden zu schaffen“, erklärt Henning Klapötke, Geschäftsführer der OST BAU.



Geplant ist ein modernes Bürogebäude mit rund 2.500 Quadratmetern Nutzfläche, verteilt auf vier Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss. Eine bauliche Verbindung zum bestehenden Bürogebäude sorgt künftig für kurze Wege und fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit am Standort. Neben einer zeitgemäßen Architektur liegt der Fokus auf funktionalen, zukunftsorientierten Arbeitswelten. Mit dem Neubau investiert das sachsen-anhaltische Unternehmen rund 7,5 Millionen Euro in die Standortsicherung und schafft Kapazitäten für bis zu 80 neue Arbeitsplätze. Die Erweiterung ist ein klares Bekenntnis zum Standort Magdeburg und unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Unternehmens in der Region. Die Fertigstellung und der Bezug des Gebäudes sind für Frühjahr 2027 geplant.



„Wir freuen uns, OST BAU bei diesem zukunftsweisenden Bauvorhaben begleiten zu dürfen“, sagt GOLDBECK Niederlassungsleiter Sebastian Bethge. „Unser Anspruch ist es, mit unserem seriellen Bausystem Bürogebäude zu realisieren, die technisch durchdacht, funktional und gleichzeitig auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet sind. Genau diese Kombination macht moderne Arbeitswelten aus.“



Als leistungsstarker Partner im Ingenieur- und Brückenbau hat der OST BAU Standort in Magdeburg in den vergangenen Jahren zahlreiche anspruchsvolle Infrastrukturprojekte erfolgreich realisiert – auch in Magdeburg. Dazu zählen unter anderem die Errichtung von Behelfsbrücken am Damaschkeplatz, die während umfangreicher Baumaßnahmen zur Sicherstellung des Verkehrs beitragen, sowie die Sanierungsarbeiten an der Strombrücke Magdeburg, einem der bedeutendsten Verkehrsbauwerke der Landeshauptstadt.



Mit dem Wachstum am Standort Magdeburg gehen auch neue berufliche Perspektiven einher. OST BAU bietet bereits heute freie Positionen unter anderem in den Bereichen Bauleitung, Projektsteuerung sowie in kaufmännischen Funktionen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen stark in der Ausbildung und bietet Ausbildungsplätze im gewerblich-technischen sowie im kaufmännischen Bereich.



Mit der Standorterweiterung, der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der erfolgreichen Umsetzung komplexer Bauprojekte setzt OST BAU ein klares Zeichen für nachhaltiges Wachstum und langfristiges Engagement in Magdeburg.

