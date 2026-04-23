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OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH Am Schaugraben 5 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark), Deutschland http://ostbau.de
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OST BAU wird Bronzepartner beim SCM und baut Engagement deutlich aus

OST BAU steigt zum 01.07.2026 als Bronzepartner Sponsor beim SC Magdeburg ein / Unterstützung des SCM seit 2002, seit 2017 bereits als Bundesliga-Sponsor aktiv / Bekenntnis zur Region und mit Fokus auf Teamgeist und Präsenz

(lifePR) (Magdeburg/Osterburg, )
  • OST BAU steigt zum 01.07.2026 als Bronzepartner Sponsor beim SC Magdeburg ein.
  • Unterstützung des SCM seit 2002, seit 2017 bereits als Bundesliga-Sponsor aktiv.
  • Bekenntnis zur Region und mit Fokus auf Teamgeist und Präsenz.
Die OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH erweitert ihr sportliches Engagement in der Landeshauptstadt und steigt zum 01.07.2026 als Bronzepartner Sponsor beim SC Magdeburg (SCM) ein. Der Einstieg markiert ein neues Kapitel in einer langjährigen Verbundenheit: Bereits seit 2002 unterstützt OST BAU den Verein. Seit 2017 war das Unternehmen als Bundesliga-Sponsor an der Seite des SCM aktiv. Mit der neuen Partnerschaft wird dieses Engagement nun deutlich ausgebaut.

„Als starkes, regionales Unternehmen verfolgen wir die Entwicklung des SC Magdeburg seit vielen Jahren mit großer Begeisterung. Wir sind stolz darauf, den Verein bereits seit 2002 zu begleiten. Mit der Bronze-Partnerschaft bauen wir unser Engagement gezielt aus, weil wir an die Strahlkraft des SCM glauben und weil uns sportliches Engagement für unsere Heimat in Sachsen-Anhalt am Herzen liegt“, erklärt Henning Klapötke, Geschäftsführer der OST BAU.

Marc-Henrik Schmedt, Geschäftsführer der Handball Magdeburg GmbH, sagt zum Ausbau der Partnerschaft: „OST BAU weitet das Engagement in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten aus und steht damit stellvertretend für den verlässlichen Mittelstand der Region, der der zentrale Baustein in unserem Partnerpool bleibt. Wir sind sehr froh und dankbar über das ausgeweitete Engagement und freuen uns auf die intensivierte Partnerschaft“.

OST BAU sieht im Engagement in die Spitzenmannschaft des Handballs nicht nur ein Bekenntnis zur Region, sondern auch einen Impuls für Zusammenhalt und Identifikation. Das Bauunternehmen ist in Magdeburg und der Region als Arbeitgeber etabliert und bildet seit vielen Jahren erfolgreich Nachwuchs aus.
 „Wir möchten jungen Menschen Perspektiven bieten und Fachkräfte für unsere Teams gewinnen. Der SCM steht für Leistung, Disziplin und Teamgeist. Werte, die auch unseren Arbeitsalltag prägen. Diese Verbindung möchten wir künftig noch sichtbarer machen“, ergänzt OST BAU Geschäftsführer Patrick Wagner.

Mit dem Bronzepartner-Einstieg beim SCM unterstreicht OST BAU den Anspruch, Verantwortung vor Ort zu übernehmen und den Sport in Sachsen-Anhalt langfristig zu stärken.

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OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH

Die OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH ist ein leistungsstarkes Bauunternehmen mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zählt mit einer jährlichen Leistung von rund 160 Mio. € zu den größten mittelständischen Unternehmen der Bauwirtschaft. Ursprünglich 1990 in Oster-burg gegründet zählt OST BAU mittlerweile bereits fünf weitere Betriebsstätten in Magdeburg, Oebisfel-de, Zwickau, Leipzig und Rostock. Unser Leistungsspektrum umfasst alle baurelevanten Aufgaben im Tief- und Straßenbau, Spezialtiefbau, Ingenieurbau und Hochbau. Bei OST BAU vereinen wir zahlreiche Gewerke unter einem Dach, um im Sinne unserer Auftraggeber optimale Ergebnisse in Qualität, Bauzeit und Kosteneffizienz zu erzielen. Ergänzt wird unser Portfolio um die Kompetenzen unserer Tochterunter-nehmen REAKU Spezialbau GmbH im Bereich Betoninstandsetzung und Korrosionsschutz, sowie maß-geschneiderte Gleisinfrastrukturlösungen der TuG Tief- und Gleisbau Brandenburg/H. GmbH. Darüber hinaus ist OST BAU ein etablierter Ausbildungsbetrieb und setzt auf die gezielte Förderung von Fach- und Führungskräften, um noch lange erfolgreich bauen zu können. OST BAU ist Teil der GROTH-GRUPPE.

Weitere Informationen unter: https://www.ostbau.de/

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