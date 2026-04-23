OST BAU wird Bronzepartner beim SCM und baut Engagement deutlich aus

- OST BAU steigt zum 01.07.2026 als Bronzepartner Sponsor beim SC Magdeburg ein.
- Unterstützung des SCM seit 2002, seit 2017 bereits als Bundesliga-Sponsor aktiv.
- Bekenntnis zur Region und mit Fokus auf Teamgeist und Präsenz.
„Als starkes, regionales Unternehmen verfolgen wir die Entwicklung des SC Magdeburg seit vielen Jahren mit großer Begeisterung. Wir sind stolz darauf, den Verein bereits seit 2002 zu begleiten. Mit der Bronze-Partnerschaft bauen wir unser Engagement gezielt aus, weil wir an die Strahlkraft des SCM glauben und weil uns sportliches Engagement für unsere Heimat in Sachsen-Anhalt am Herzen liegt“, erklärt Henning Klapötke, Geschäftsführer der OST BAU.
Marc-Henrik Schmedt, Geschäftsführer der Handball Magdeburg GmbH, sagt zum Ausbau der Partnerschaft: „OST BAU weitet das Engagement in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten aus und steht damit stellvertretend für den verlässlichen Mittelstand der Region, der der zentrale Baustein in unserem Partnerpool bleibt. Wir sind sehr froh und dankbar über das ausgeweitete Engagement und freuen uns auf die intensivierte Partnerschaft“.
OST BAU sieht im Engagement in die Spitzenmannschaft des Handballs nicht nur ein Bekenntnis zur Region, sondern auch einen Impuls für Zusammenhalt und Identifikation. Das Bauunternehmen ist in Magdeburg und der Region als Arbeitgeber etabliert und bildet seit vielen Jahren erfolgreich Nachwuchs aus.
„Wir möchten jungen Menschen Perspektiven bieten und Fachkräfte für unsere Teams gewinnen. Der SCM steht für Leistung, Disziplin und Teamgeist. Werte, die auch unseren Arbeitsalltag prägen. Diese Verbindung möchten wir künftig noch sichtbarer machen“, ergänzt OST BAU Geschäftsführer Patrick Wagner.
Mit dem Bronzepartner-Einstieg beim SCM unterstreicht OST BAU den Anspruch, Verantwortung vor Ort zu übernehmen und den Sport in Sachsen-Anhalt langfristig zu stärken.