OST BAU gewinnt den Bildungspreis der IHK Magdeburg 2024

• OST BAU für herausragendes Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet

• Dank Fokus auf Nachwuchs 30 neue Auszubildende in diesem Jahr

• Feierliche Verleihung in der Johanniskirche in Magdeburg



Die OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH hat in diesem Jahr den begehrten Bildungspreis der IHK Magdeburg in der Kategorie über 250 Beschäftigte erhalten. Mit dieser Auszeichnung würdigt die IHK das herausragende Engagement des Unternehmens in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.



Als eines der führenden Bauunternehmen in der Region setzt OST BAU seit vielen Jahren auf eine fundierte Nachwuchsförderung und die gezielte Entwicklung seiner Fachkräfte. Mit innovativen Konzepten zur Nachwuchsgewinnung, einer praxisnahen Berufsausbildung und der engen Zusammenarbeit mit Schulen und Hochschulen stärkt das Unternehmen nicht nur seine eigene Zukunft, sondern trägt auch wesentlich zur Fachkräftesicherung in der Region bei. So startete das sachsen-anhaltische Unternehmen mit 30 neuen Auszubildenden ins Ausbildungsjahr 2024 und bildet aktuell insgesamt mehr als 60 Auszubildende in Bauberufen, kaufmännischen Berufe und im dualen Studium aus.



„Wir sind stolz auf diese Anerkennung. Sie bestätigt unseren Einsatz für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und motiviert uns, weiterhin in die berufliche Entwicklung junger Menschen zu investieren“, sagt Henning Klapötke, Geschäftsführer von OST BAU. „Unsere Auszubildenden und Mitarbeitenden sind das Fundament unseres Erfolgs, und wir sehen es als unsere Verantwortung, ihnen die bestmögliche berufliche Grundlage zu bieten“, so Klapötke weiter.



Der Erhalt des Bildungspreises unterstreicht den hohen Stellenwert, den OST BAU der Nachwuchsförderung beimisst. Im Rahmen von Ausbildungsprogrammen in den Bereichen Tief- und Hochbau, Ingenieurbau sowie kaufmännischen Berufen und durch kontinuierliche Weiterbildungsangebote schafft das Unternehmen zukunftssichere Perspektiven für seine Mitarbeiter.



Der Bildungspreis der IHK Magdeburg wird jährlich an Unternehmen verliehen, die sich durch besonderes Engagement in der Aus- und Weiterbildung verdient machen. Mit dieser Auszeichnung möchte die IHK vorbildliche Maßnahmen in der Berufsbildung hervorheben und zur Nachahmung anregen. Die feierliche Verleihung fand am 26. Oktober in der Johanniskirche in Magdeburg statt, wo neben der Übergabe des Bildungspreises auch die besten Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2024 geehrt wurden. IHK-Hauptgeschäftsführer André Rummel und IHK-Präsident Klaus Olbricht übergaben gemeinsam mit der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Petra Grimm-Benne, die Ehrenurkunden und Preise mit persönlichen Glückwünschen an die Preisträger. Musikalische Darbietungen umrahmten die Feierlichkeit und gaben dem festlichen Anlass eine besondere Atmosphäre.



OST BAU wird auch in Zukunft auf eine starke Ausbildung setzen, um gemeinsam mit der nächsten Generation von Fachkräften die Zukunft des Baugewerbes zu gestalten.

