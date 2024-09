OST BAU Zwickau bezieht neue Betriebsstätte in Reinsdorf

.

• OST BAU investiert in Standortsicherung in Zwickau

• Modernisiertes Bürogebäude schafft neue Arbeitsplätze

• Fokus auf Energieeffizienz und optimale Arbeitsumgebung



Die Betriebsstätte von OST BAU in Zwickau hat nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ihren neuen Standort in Reinsdorf bezogen. Der Umzug fand am 5. August 2024 statt, nachdem das Gebäude über eineinhalb Jahre hinweg vollständig modernisiert wurde. Diese Investition in die Zukunftsfähigkeit des Standorts beläuft sich auf rund 4 Millionen Euro.



Das Bürogebäude, ursprünglich im Jahr 1993 errichtet, wurde in vielfältiger Weise auf den neuesten Stand gebracht. Zu den umfassenden baulichen Maßnahmen zählen der Einbau einer energieeffizienten Fußbodenheizung, die Neuaufteilung der Innenräume, die Dachsanierung sowie die Erneuerung von Fassade und Fenstern. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur optischen Aufwertung bei, sondern steigern auch die Energieeffizienz erheblich und schaffen ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden.



Die Arbeiten wurden überwiegend von regionalen Fachbetrieben ausgeführt, deren Know-how und konstruktive Ideen wesentlich zum erfolgreichen Abschluss des Projekts beigetragen haben.



Die Fertigstellung markiert einen wichtigen Schritt zur langfristigen Sicherung des Standorts. Die dem Geschäftsbereich Ingenieurbau der OST BAU zugehörige Niederlassung in Reinsdorf setzt erfolgreich herausfordernde Projekte im Brückenbau um. So arbeitet das Team aktuell an einem Großprojekt mit fünf Brücken und mehreren Lärmschutzwänden auf der Bahnstrecke Gößnitz-Crimmitschau sowie weiteren regionalen Ingenieurbauprojekten in Sachsen und Thüringen.



„Für die Umsetzung unserer umfangreichen Bauprojekte ist es entscheidend, qualifizierte Fachkräfte aus der Region zu gewinnen und ihnen optimale Arbeitsbedingungen zu bieten“, betont Sören Dickescheid, Niederlassungsleiter der OST BAU Betriebsstätte in Reinsdorf.



Die Modernisierung der Betriebsstätte in Reinsdorf steht nicht nur für die Sicherung des Standorts, sondern auch für den Fortschritt in Richtung Zukunft. Durch den Einsatz modernster Technologien und den Fokus auf Nachhaltigkeit entsteht eine Arbeitsumgebung, die den Anforderungen der Bauindustrie heute und in Zukunft gerecht wird. Die Integration energieeffizienter Systeme und die Schaffung flexibler Arbeitsräume spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern.



Die Gestaltung der Außenanlagen ist für das kommende Jahr vorgesehen. Dabei liegt der Fokus auf einer ansprechenden und funktionalen Gestaltung, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch ökologischen Anforderungen gerecht wird. Mit dieser finalen Maßnahme wird der gesamte Standort in Reinsdorf nicht nur funktional, sondern auch optisch aufgewertet und rundet das Gesamtbild der Modernisierung ab.

