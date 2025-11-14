OST BAU: Patrick Wagner übernimmt kaufmännische Geschäftsleitung

Am 10. November 2025 wurde Patrick Wagner offiziell zum Geschäftsführer der OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH bestellt. Mit seiner Ernennung setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für Kontinuität, Verantwortungsbewusstsein und die Weiterentwicklung seiner kaufmännischen Strukturen.



Patrick Wagner, der seit 2022 im Unternehmen tätig ist, übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung und ergänzt damit das bestehende Leitungsteam, bestehend aus Lars-Uwe Wimmer und Henning Klapötke. Zuvor war er bereits im Bankwesen und der Unternehmensberatung tätig. Seine Vision für die Zukunft ist klar: „Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit geben, dass ich jederzeit für sie ansprechbar bin, sie bei mir Gehör finden und die OST BAU kaufmännisch gut aufgestellt ist. Jeder Ostbauer trägt zum Unternehmenserfolg bei und wird damit Teil unserer Unternehmensgeschichte.“



Patrick Wagner steht für Werte, die tief im Selbstverständnis von OST BAU verankert sind: Loyalität, Authentizität, Respekt und Wertschätzung. Diese Eigenschaften betrachtet er als Grundsteine für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sowohl innerhalb des Teams als auch im Umgang mit Geschäftspartnern.



Sein Blick auf die kaufmännische Verantwortung geht dabei weit über klassische Aufgaben hinaus: „Der kaufmännische Bereich bedeutet mehr als nur Zahlen und Tabellen. Es geht darum, Prozesse effizient zu gestalten, zu digitalisieren und Komplexität zu reduzieren. Für mich ist der Kaufmann die Schnittstelle zum Techniker – gemeinsam gestalten wir erfolgreiche Projekte.“



Ein besonderer Fokus seiner künftigen Arbeit liegt auf der weiteren Professionalisierung der kaufmännischen Abläufe, der frühzeitigen Identifikation von Marktchancen sowie der Entwicklung nachhaltiger Unternehmensprozesse, etwa in den Bereichen Personalmanagement, Controlling und Risikomanagement.



Auch die Digitalisierung und KI stellen entscheidenden Wettbewerbsfaktoren dar.



Wichtig ist ihm dabei vor allem eines: Die Werte und die Identität des Unternehmens zu bewahren. „OST BAU soll ihre Haltung und ihren Kodex an die nächste Generation weitergeben. Diese Grundpfeiler sind mehr als ein Bekenntnis – sie sind die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensführung.“



Mit Patrick Wagner als Geschäftsführer setzt OST BAU auf einen Vertreter, der die Unternehmenskultur von innen kennt, sie lebt und mit neuen Impulsen in die Zukunft führt.

(lifePR) (