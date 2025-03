MDR zu Gast bei OST BAU - Fokus auf Fachkräftesicherung in der Bauwirtschaft

Im Mittelpunkt des Beitrags stand die Frage, wie Unternehmen wie OST BAU auf die bevorstehende Verrentung der Babyboomer-Generation reagieren und mit welchen Strategien sie neue Fachkräfte gewinnen und binden können. Für die Dreharbeiten führte das MDR-Team Interviews mit unserem Geschäftsführer Lars-Uwe Wimmer, Marketingleitung Julia von Mandel sowie dem langjährigen Kollegen Andreas Rochow, die wertvolle Einblicke in die aktuelle Situation der Branche gaben. Offen schilderten sie die Herausforderungen, mit denen die Bauwirtschaft konfrontiert ist – und vor allem, welche Wege OST BAU geht, um diesen zu begegnen."Für viele Facharbeiter ist es natürlich attraktiv, früher in den Ruhestand gehen zu können, denn wir erleben kaum jemanden, der tatsächlich bis 65 oder gar 67 auf der Baustelle durcharbeitet. Aber auch Bauleiter und Mitarbeiter in der Verwaltung nutzen diese Möglichkeit gern, obwohl sie eigentlich nicht zwangsläufig so früh in Rente gehen müssten – einfach, weil es ihnen politisch ermöglicht wird. Um dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen, haben wir 2023 gezielte Marketing- und Recruiting-Maßnahmen gestartet und eine eigene Marketingabteilung aufgebaut. Diese kümmert sich speziell um die Gewinnung neuer Mitarbeiter, insbesondere Auszubildender – mit großem Erfolg: Bereits im ersten Jahr konnten wir so 30 neue Auszubildende für bau- und kaufmännische Ausbildungsberufe gewinnen. Auch 2024 konnten wir diese Zahl halten. Über diese positive Entwicklung freuen wir uns sehr", betonte Lars-Uwe Wimmer, Geschäftsführer von OST BAU, im Gespräch mit dem MDR.Von gezielten Ausbildungsprogrammen über innerbetriebliche Schulungen bis hin zu attraktiven Entwicklungsperspektiven setzt OST BAU konsequent auf den Nachwuchs und die Zukunftssicherung der Bauwirtschaft. Der MDR-Bericht macht deutlich: Die Bauwirtschaft spielt eine zentrale Rolle für die Infrastruktur von morgen. Umso wichtiger ist es, junge Menschen für diesen zukunftssicheren und vielseitigen Beruf zu begeistern – eine Aufgabe, der sich OST BAU mit voller Überzeugung stellt. Der Beitrag wurde ausgestrahlt und ist in der MDR-Mediathek zu finden.Zum Online-Beitrag:Zum TV-Beitrag: