Gemeinsam Gutes tun – OST BAU feiert 35 Jahre mit Spenden für regionale Herzensprojekte an sechs Standorten

Persönliche Übergabe und Kennenlernen mit den Spendenempfängern an vier Standorten

Unterstützung von Vereinen und Organisationen aus der Region für die Region

Anlässlich ihres 35-jährigen Bestehens hat das sachsen-anhaltische Bauunternehmen OST BAU eine ganz besondere Jubiläumsaktion ins Leben gerufen: Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun!“ wurden insgesamt 35 gemeinnützige und regionale Initiativen mit einer Spende von jeweils 500 Euro unterstützt. Ziel der Aktion war es, das langjährige Bestehen des Unternehmens nicht nur intern zu feiern, sondern zugleich auch ein deutliches Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen und Organisationen in den Regionen zu setzen, in denen OST BAU tätig ist.Ein besonderes Merkmal der Aktion: Die Vorschläge für die unterstützten Projekte kamen direkt von den Mitarbeitenden. Sie konnten, gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Initiativen aus ihrem persönlichen Umfeld einreichen, die ihnen besonders am Herzen liegen. So entstand eine vielfältige Auswahl an Projekten mit lokalem Bezug und persönlicher Bedeutung – ein starkes Zeichen für den Teamgeist und das soziale Engagement innerhalb des Unternehmens.so Lars-Uwe Wimmer und Henning Klapötke, Geschäftsführung OST BAU.Im Fokus der Spendenaktion standen Projekte und Vereine aus den Regionen Osterburg, Oebisfelde, Magdeburg, Zwickau, Rostock und Leipzig – allesamt Standorte, an denen das mittelständische Bauunternehmen stark verwurzelt ist. Die Bandbreite der geförderten Initiativen reichte dabei von Schulen und Sportvereinen über soziale Einrichtungen, freiwillige Feuerwehren bis hin zu kulturellen Projekten.Übergeben wurden die Spenden vom 10. bis 23. Juni jeweils bei einem persönlichen Kennenlernen mit den Geschäftsführern sowie weiteren Mitarbeitenden an den Standorten.Unter den Spendenempfängern befanden sich zum Beispiel der Verein Sportfreunde Wadentest e.V. aus Magdeburg. Der Verein existiert seit April 2024 und hat derzeit bereits über 60 Mitglieder, Tendenz steigend. Bei den vom Verein organisierten Sportveranstaltungen werden sämtliche Einnahmen für den guten Zweck gespendet.So zum Beispiel gingen die Einnahmen aus einem Beachvolleyballturnier an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung und bei einem Hallenfußballevent an das Spendenkonto der Landeshauptstadt Magdeburg für die Opfer des Anschlages auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024.Auch die Wasserwacht des DRK Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. in Tangerhütte freut sich sehr über finanzielle Hilfe. Ursprünglich gegründet, um Menschen vor dem Tod durch Ertrinken zu retten, ist das Aufgabengebiet der DRK-Wasserwacht heute erheblich vielfältiger. Die Wasserwacht widmet sich dem Wasserrettungsdienst, sichert Badegewässer ab, bildet Rettungsschwimmer aus und organisiert Schwimmunterricht für Kinder.Besonders erfreulich war der persönliche Kontakt mit vielen der Vereine: Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der geförderten Organisationen besuchten unsere Betriebsstätten, um ihre Spende persönlich entgegenzunehmen. Dabei kam es zu wertvollen Gesprächen, in denen sich ein reger Austausch über die jeweiligen Projekte und die Herausforderungen des Vereinslebens ergab.Die Jubiläumsaktion macht deutlich, dass OST BAU nicht nur ein verlässlicher Partner im Bauwesen ist, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Das Unternehmen engagiert sich aktiv für das Gemeinwohl und setzt sich mit Überzeugung für die Förderung regionaler Strukturen und Initiativen ein.