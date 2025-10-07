Kontakt
Tag der Konservativen Orthopädie am 8. November in Essen

Hochkarätige Fortbildungsveranstaltung

Am Samstag, 8. November 2025 öffnet die Zeche Zollverein in Essen ihre Türen für den „Tag der Konservativen Orthopädie“, eine Fachveranstaltung des MVZ OGPaedicum und von ORTIVITY. Von 11:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm aus praxisnahen Vorträgen, Workshops, Diskussionen und kollegialem Austausch.

Die Veranstaltung richtet sich an Ärzte, Sportwissenschaftler sowie Physiotherapeuten, die ihr Wissen in der konservativen Orthopädie vertiefen und aktuelle Entwicklungen kennenlernen möchten. Die teilnehmenden Ärzte können außerdem Fortbildungspunkte sammeln, da die Veranstaltung von der Ärztekammer Nordrhein als Fortbildungsveranstaltung anerkannt wurde. Die Teilnahme ist kostenlos.

Highlights der Veranstaltung:
  • Praxisnahe Fachvorträge & Diskussionen: Renommierte Ärzte aus dem ORTIVITY Netzwerk, darunter Prof. Dr. med. Christoph Zilkens, Dr. med. Georg Fieseler, Dr. med. Alain Olivier, Dr. med. Frank Schmähling und Dr. med. Astrid Gendolla sowie weitere (externe) Fachärzte wie Dr. med. Jörn Dohle, Dr. med. Cordelia Schott, Prof. Dr. Arne Streitbürger und Prof. Dr. med. Xenofon Baraliakos präsentieren aktuelle Therapiemethoden von Fuß- und Sprunggelenksverletzungen über die Wirbelsäulen- und Tumororthopädie, bis hin zur Rheumatologie.
  • Workshops & Industrieausstellung: Die Teilnehmer können innovative Produkte entdecken und direkt praxisrelevante Techniken erlernen.
  • Kollegialer Austausch: Netzwerken und Erfahrungen teilen mit Fachkollegen
  • Offizielle Fortbildungspunkte: Die Veranstaltung wird als offizielle Fortbildung anerkannt.
Alles weitere zum Programm und zur Anmeldung erfahren Sie unter www.ogpaedicum.de/tko/

Veranstaltungsort:
Halle 5, UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein, Essen
Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen
Beginn: 11:30 Uhr (Get-together) | Ende: ca. 18:00 Uhr

Veranstalter:
MVZ OGPaedicum GmbH
Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. Johannes Brauckmann-Berger & Markus Schneppenheim

Kontakt & Anmeldung:
www.ogpaedicum.de/tko

Über das MVZ OGPaedicum

MVZ OGPaedicum ist mit 29 Standorten eines der führenden Medizinischen Versorgungszentren für orthopädische und unfallchirurgische Medizin in Nordrhein-Westfalen. Ein Team aus über 350 Mitarbeitenden, darunter rund 60 Ärztinnen und Ärzte verbindet traditionelle, konservative Orthopädie und Unfallchirurgie mit neuesten medizinischen Erkenntnissen. Von der Diagnostik über minimalinvasive Eingriffe bis hin zum Gelenkersatz und der anschließenden Rehabilitation in den hauseigenen sportmedizinischen Abteilungen bietet das MVZ OGPaedicum eine ganzheitliche Behandlung unter einem Dach. Das MVZ OGPaedicum ist Teil des ORTIVITIY Netzwerks. Mehr Informationen auf der Website.

Über ORTIVITY

Ortivity ist das am schnellsten wachsende Netzwerk ambulanter orthopädischer Praxen in Deutschland. Aus dem Zusammenschluss führender Orthopäden und Chirurgen in Deutschland entstanden, umfasst Ortivity bereits jetzt ein Kompetenznetzwerk aus über 130 Standorten und mehr als 320 Ärztinnen und Ärzten im Westen und Süden Deutschlands, die mit einer gemeinsamen Philosophie nach höchstem medizinischem Niveau streben. Das Netzwerk umfasst überdies radiologische Praxen, ambulante OP-Zentren, Physiotherapien und Sanitätshäuser.  Mehr Informationen auf der Webseite.

Ortivity GmbH

