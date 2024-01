Ortivity mit Stand auf der Jobmesse München am 03./04. Februar 2024

Ortivity ist die am schnellsten wachsende Kette ambulanter orthopädischer Praxen in Deutschland. Sie ist aus dem Zusammenschluss führender Orthopäden und Chirurgen in Deutschland entstanden und verfügt bereits jetzt über ein Kompetenznetzwerk aus über 80 Standorten im Westen und Süden Deutschlands, die mit einer gemeinsamen Philosophie nach höchstem medizinischem Niveau streben.Zu unseren Partnern gehören außerdem radiologische Praxen, ambulante OP-Zentren, Physiotherapien und Sanitätshäuser. Patientinnen und Patienten profitierten so von einem umfassenden Leistungsspektrum aus einer Hand, kurzen Versorgungswegen sowie einer breiten Palette von Dienstleistungen.Auf dem Ortivity Messestand stellen auch unsere Netzwerkpartner im Großraum München, darunter die Medizinischen Versorgungszentren Move MVZ für Orthopädie am Stiglmaierplatz in München, das Orthocenter München, das MVZ OrthopädieZentrum Gröbenzell - Olching GmbH und das Orthopädische MVZ Dr. Frank Sommerfeld GmbH aus Dachau sich und die beruflichen Einsatzmöglichkeiten in den Arztpraxen vor. Darüber hinaus werden präsentieren die Arbeitgeber Therasport und MedAix die Berufe rund um das Thema Physiotherapie und medizinisches Training. Im Rahmen eines Kurzvortrags am Sonntag, 04. Februar um 13.00 Uhr wird Christopher Horn, Leitung Marketing und Unternehmenskommunikation von Ortivity die Gruppe und die beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten vor Ort auf der Messe vorstellen.Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir optimale Bedingungen bieten und ein vertrauensvolles und angenehmes Arbeitsumfeld schaffen. Sie profitieren von attraktiven Vorteilen und einer Vielfalt an beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten. Erfahrung und Kompetenz, Exzellenz und Engagement sind nicht nur Worte, sondern Weg und Ziel unserer Arbeit bei Ortivity. Unsere Stellenangebote in der Übersicht Ortivity MessestandJobmesse MünchenSamstag, 03. Februar 10:00 - 16:00 UhrSonntag, 04. Februar 11:00 - 17:00 UhrMoc - Event CenterHalle 4Lilienthalallee 4080939 München