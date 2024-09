Ortivity Stand auf der Messe Jobmedi NRW in Essen am 20./21. September

Ortivity ist die am schnellsten wachsende Kette ambulanter orthopädischer Praxen in Deutschland. Sie ist aus dem Zusammenschluss führender Orthopäden und Chirurgen in Deutschland entstanden und verfügt bereits jetzt über ein Kompetenznetzwerk aus über 100 Standorten im Westen und Süden Deutschlands, die mit einer gemeinsamen Philosophie nach höchstem medizinischem Niveau streben. Zu unseren Partnern gehören außerdem radiologische Praxen, ambulante OP-Zentren, Physiotherapien und Sanitätshäuser. Patientinnen und Patienten profitierten so von einem umfassenden Leistungsspektrum aus einer Hand, kurzen Versorgungswegen sowie einer breiten Palette von Dienstleistungen.Mit dabei auf dem Ortivity Messestand ist auch MVZ OGPaedicum. Mit alleine 26 Arztpraxen in Nordrhein Westfalen und einem Schwerpunkt auf konservative Orthopädie ergänzt durch ein operatives Leistungsspektrum ist MVZ OGPaedicum Teil der Ortivity Gruppe und bietet ins Besondere Besuchern der Messe die in NRW wohnen, viele berufliche Entfaltungsmöglichkeiten. Im vergangenen Jahr besuchten insgesamt rund 2.900 Besucherinnen und Besucher die Jobmedi NRW.Jobmedi NRW Freitag 20. September/Samstag 21. September 2024Grugahalle Messe Essen Messeplatz 2, 45131 Essen Öffnungszeiten:Freitag: 9 bis 13 UhrSamstag: 10 bis 16 UhrSie finden Ortivity am Stand D0.Mehr Informationen auch auf unserer Webseite Auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir optimale Bedingungen bieten und ein vertrauensvolles und angenehmes Arbeitsumfeld schaffen. Sie profitieren von attraktiven Vorteilen und einer Vielfalt an beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten. Erfahrung und Kompetenz, Exzellenz und Engagement sind nicht nur Worte, sondern Weg und Ziel unserer Arbeit bei Ortivity. Unsere Stellenangebote in der Übersicht