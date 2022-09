Your new favourite Vibrator von You2Toys

Es ist mal wieder soweit: Das Farbinstitut Pantone hat mit Blick auf die New York Fashion Week seinen „ Fashion Colour Report “ für den Herbst/Winter 2022/23 herausgebracht. Wieder ganz vorn dabei ist Gelb. ORION hat dieser Trendfarbe jetzt eine eigene Toy-Serie gewidmet.Ein wahrer Sonnenschein – auch für die PsycheSchon auf den ersten Blick nehmen wir Gelb als hell, leuchtend und entspannt wahr. Und dieser Eindruck täuscht nicht, denn tatsächlich wirkt diese Farbe stimmungsaufhellend und konzentrations-fördernd. Auch in Bezug auf unser Sexleben ist Gelb ein echter Geheimtipp – fördert es doch nachweislich die körpereigene Sexualhormonproduktion.Da kommt Farbe ins Liebesspiel – und das gleich in 5 VariantenYou2Toys verwöhnt mit seiner neuen Toy-Serie im wahrsten Sinne des Wortes von Kopf bis Fuß. Denn die Lustmacher lassen sich nicht nur kreativ für alle Lustzonen von Mann und Frau einsetzen, sondern bestechen auch mit kraftvollen Vibrationen und einer samtweichen Silikonhülle mit goldfarbenen Details.Erhältlich sind sie in 5 Varianten auf orion.de Wand Massager (05525420000): Kompaktes Kraftpaket mit großen, flexiblem Kopf. Verwöhnt mit 5 Vibrationsmodi in 3 Geschwindigkeiten und ist wie gemacht für Ganzkörpermassagen, aber auch zur punktuellen Stimulation.Licking Vibrator (05524960000): Züngelndes Multitalent mit flatternden Spitzen. Prickeltin 10 Vibrationsmodi und eignet sich perfekt für ein Solo oder ein intensives Vorspiel.Double Vibrator (05525000000): Hochgenuss für Vagina und Klitoris zugleich. Dazu bieten 2 Motoren mit jeweils 10 Vibrationsmodi jede Menge sinnliche Abwechslung.G-Spot Vibrator (05525340000): Angenehm flexibel und mit lustintensivierenden Stimulationsrillen. Massiert mit 10 Vibrationsmodi zielsicher die G-Zone, eignet sich aber auch für den analen Genuss.Penis Vibrator (05525180000): Die flexiblen Vibro-Flügel nehmen das beste Stück gekonnt in die Zange und sorgen mit 10 Vibrationsmodi für unvergessliche Höhenflüge.Alle Toys sind per USB-Kabel wiederaufladbar.