Liedrezital Zürich - Saisonstart am 30. September 2019

Im ersten Abend führen uns Benjamin Appl und Simon Lepper vom Dunkel in das Licht. Der Mensch hadert mit seinem Schicksal, er sucht nach Erklärungen bei den Göttern, gleichzeitig bäumt er sich dagegen auf. Der Mensch sucht nach Linderung für sein Leiden und findet vielleicht eine Lösung im Jenseits, den erhofften Frieden, vielleicht auch das glückliche Wiedersehen mit den Liebsten. Das Programm spannt einen grossen Bogen von Schubert über Kurtág bis hin zu Liedern aus Theresienstadt von Ilse Weber.Es folgt ein klassischer Liederzyklus mit «Die schöne Müllerin», gesungen von Mauro Peter, begleitet von Helmut Deutsch. Der renommierte Liedbegleiter Helmut Deutsch wird tags zuvor im Musik Hug sein Buch „Gesang auf Händen tragen – Mein Leben als Liedbegleiter" präsentieren.Aber auch unkonventionelle Liederabende findet man in dieser Saison. Der Mörike-Wolf-Abend wird dem Publikum die beiden genialen Künstler in unerwarteter Weise näher bringen. Dabei zieht zugleich die Entstehungs- und Kulturgeschichte im Schwung an den gespannten Zuhörerinnen und Zuhörern vorüber. Eine abendliche Unterhaltung, die im besten Sinne anregt, unterhält und zur Reflexion anspornt.Vom 8. - 10. Mai 2020 erfüllt der „Liederfrühling" die Stadt Zürich mit seinen Klängen. Klassische Liederabende mit Stars wie der ägyptischen Sängerin Fatma Said oder der Opernsängerin Martina Janková sowie neue Konzertformate können beim Liederfrühling erlebt werden. So werden beispielsweise Studierende der ZHdK ein Gedicht von Thilo Krause vertonen und zur Aufführung bringen. Ein spezielles Konzert wird der Walliser Stimmkünstler Andreas Schaerer geben und ebenfalls dürfen Akademisten des Festivals „Heidelberger Frühling" in Zürich für ein Konzert begrüsst werden.Veranstaltungsdaten:19.30 Uhr, MKZ FlorhofLiederabend mit Benjamin Appl (Bariton) und Simon Lepper (Klavier)Konzerteinführung um 19.00 Uhr mit Prof. Hans-Joachim HinrichsenWerke von Schubert, Kurtág, Loewe, Schumann, Weber, Strauss und Mahler18.30 Uhr, Buchpräsentation, Musik Hug ZürichHelmut Deutsch (Liedbegleiter) im Gespräch mit Andreas Müller-Crepon (Moderation)19.30 Uhr, MKZ FlorhofLiederabend mit Mauro Peter (Tenor) und Helmut Deutsch (Klavier)„Die schöne Müllerin op. 25 D. 795" von Franz Schubert19.30 Uhr, MKZ FlorhofLiederabend mit Samuel Zünd (Bariton), Cornelia Kallisch (Rezitation), Hans-Joachim Hinrichsen (Erklärungen) und Hans Adolfsen (Klavier)Ein Mörike-Wolf-AbendFestival „Liederfrühling"Alle Liederabende finden in der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) im Florhof statt. Die Konzertorte für den Liederfrühling werden bald auf der Homepage ( www.liedrezital.ch ) aufgeschaltet.