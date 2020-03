Liederfrühling wird verschoben

Liederfreunde seien ein wenig getröstet. Das geplante Festival «Liederfrühling» wird nicht abgesagt, sondern verschoben. Wegen des aktuellen Veranstaltungsverbotes können die Liederabende und Konzerte leider nicht durchgeführt werden. Das angekündigte Programm, das für Jung und Alt etwas zu bieten hat, wird daher mit Freude im kommenden Jahr präsentiert.Der «Liederfrühling» wird die Stadt Zürich mit seinen Klängen füllen. Klassische Liederabende mit Stars wie der ägyptischen Sängerin Fatma Said oder der Opernsängerin Martina Janková sowie neue Konzertformate können beim «Liederfrühling» erlebt werden. So werden beispielsweise Studierende der ZHdK die neuen Kompositionen, welche basierend auf Gedichten von Thilo Krause entstehen, zur Aufführung bringen. Die Kompositionen werden von einer Jury und dem Publikum bewertet und mit Preisen ausgezeichnet.Ein besonderes Konzert wird der Walliser Stimmkünstler Andreas Schaerer geben. Ebenfalls neue, frische Stimmen werden mit den Akademisten des Festivals „Heidelberger Frühling“ in Zürich zu hören sein.Die detaillierten Informationen zum Festival werden voraussichtlich im Sommer auf der Website Liedrezital.ch aufgeschaltet.Merken Sie sich schon heute das Wochenende vom 7. bis 9. Mai 2021 für die schönsten Liederlebnisse vor.Der Liederfrühling ist ein Teil der Reihe «Liedrezital Zürich».Informationen zur Saison und zum Trägerverein «Freunde des Liedes» finden Sie auf der Webseite: www.liedrezital.ch