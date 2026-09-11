Vom Top-Manager zum Künstler: Frank Uwe Miedaner folgt seiner Leidenschaft für abstrakte Malerei
Neustart nach 30 Jahren Management: Frank Uwe Miedaner zeigt abstrakte Kunst in Landau und bei der VINO VERNISSAGE in Deidesheim an der Deutschen Weinstraße
Nach mehr als 30 Jahren in verantwortungsvollen Positionen in Management, Marketing und Vertrieb möchte Miedaner die kommenden Jahre seiner Kreativität und der Entwicklung seiner eigenen künstlerischen Handschrift widmen.
„Was früher der nächste Markt, das nächste Projekt oder die nächste Wachstumsstrategie war, ist heute der Wunsch, etwas Eigenes zu schaffen – etwas, das nicht in Verkaufszahlen, Marktanteilen oder Unternehmenszielen gemessen wird.“
Mehr als drei Jahrzehnte Management und Markenführung
Der berufliche Weg von Frank Uwe Miedaner führte nach seinem Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Bayreuth und einem Studienaufenthalt in Lincoln, Nebraska, zunächst zur BASF.
Es folgten mehr als 18 prägende Jahre bei COMPO, in denen er unterschiedliche Führungsaufgaben übernahm und sich vom Verantwortlichen einzelner Geschäftsbereiche zur internationalen Führungspersönlichkeit entwickelte. Parallel engagierte sich Miedaner als Vorsitzender des Industrieverbands Garten (IVG) und vertrat dort die Interessen einer ganzen Branche.
2013 wechselte er zu Weber-Stephen. Als Vice President Central Europe und Geschäftsführer Deutschland verantwortete er eine international etablierte Premium-Marke. Markenführung, Vertrieb, Innovation und die Entwicklung neuer Marktpotenziale standen im Mittelpunkt dieser Zeit.
Wenn aus Management Kreativität wird
So unterschiedlich Management und abstrakte Malerei auf den ersten Blick erscheinen mögen, erkennt Miedaner heute zahlreiche Parallelen.
Entscheidungsfreude, Offenheit gegenüber Veränderungen und der Mut, vertraute Wege zu verlassen, gehörten jahrzehntelang zu seinem beruflichen Alltag. Genau diese Eigenschaften bestimmen heute auch seinen künstlerischen Prozess.
Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied.
Während Management von Zielen, Strategien, Strukturen und messbaren Ergebnissen geprägt ist, eröffnet die abstrakte Malerei einen Raum, in dem nicht jedes Ergebnis vorab definiert werden muss.
Miedaner beginnt seine Arbeiten häufig mit einer Idee, einer Emotion oder einer Farbe. Das eigentliche Werk entwickelt sich während des Malprozesses. Formen, Bewegungen, Strukturen und Kontraste entstehen intuitiv, verändern sich und führen mitunter in eine völlig andere Richtung als ursprünglich gedacht.
„Ich plane nicht jedes Detail. Ich lasse mich überraschen.“
Gerade darin liegt für ihn heute eine besondere Form der Freiheit.
Emotionen in Farbe und Form
Die Beschäftigung mit Kunst reicht weit zurück. Bereits in seiner Jugend arbeitete Miedaner mit Kohlezeichnungen und Aquarellen. Reisen, Museumsbesuche sowie die intensive Auseinandersetzung mit Farben und abstrakter, nicht gegenständlicher Kunst verstärkten über die Jahre den Wunsch nach einem eigenen künstlerischen Ausdruck.
Studienaufenthalte an der Kunstakademie Kolbermoor gaben zusätzliche Impulse und erweiterten das Spektrum seiner gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten.
Heute steht die abstrakte Malerei im Zentrum seines Schaffens.
Charakteristisch für die Werke von Frank Uwe Miedaner sind kraftvolle Farbkompositionen, vielschichtige Oberflächen und ein spannungsvolles Zusammenspiel von Dynamik und Ruhe. Leuchtende Akzente treffen auf harmonische Farbverläufe, spontane Gesten auf bewusst gesetzte Strukturen.
Inspiration findet der Künstler in der Natur, in Landschaften, im Licht und in Eindrücken des Alltags. Diese Einflüsse werden jedoch nicht gegenständlich wiedergegeben. Miedaner übersetzt sie in abstrakte Bildwelten und lässt bewusst Raum für die Wahrnehmung und Interpretation des Betrachters.
Abstrakte Kunst als persönlicher Dialog
Seine Werke wollen keine eindeutigen Geschichten erzählen. Sie sollen Emotionen auslösen, Erinnerungen berühren und individuelle Assoziationen ermöglichen.
Damit entsteht ein Dialog zwischen Bild und Betrachter, der sich nicht vorgeben lässt. Ein und dasselbe Werk kann für unterschiedliche Menschen völlig verschiedene Bedeutungen entwickeln – und sich sogar für denselben Betrachter mit der Zeit verändern.
Für Frank Uwe Miedaner liegt genau darin eine besondere Kraft abstrakter Kunst: Sie muss nicht erklären. Sie darf wirken.
Vom Manager zum freischaffenden Künstler
Der Wechsel vom Management zur Kunst markiert deshalb weniger einen Abschied als einen Aufbruch.
Nach Jahrzehnten voller Verantwortung, Unternehmensziele und Entscheidungen beginnt für Frank Uwe Miedaner eine Lebensphase, in der Entdeckung an die Stelle von Planung tritt.
„Dabei geht es mir nicht darum, etwas beweisen zu müssen. Es geht vielmehr darum, etwas zu entdecken: mich selbst, meine Farben, meine Bildsprache und meine Freiheit.“
Vielleicht verbindet gerade diese Haltung beide Lebenswelten: die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, Veränderungen zuzulassen und den Mut aufzubringen, einen neuen Weg tatsächlich zu gehen.
Für Frank Uwe Miedaner beginnt dieser Weg mit einer leeren Leinwand, viel Farbe – und der vielleicht schönsten Herausforderung überhaupt: herauszufinden, was noch alles in ihm steckt.
Ausstellungen in Landau und Deidesheim: Kunst trifft Pfalz
Wer die abstrakten Arbeiten von Frank Uwe Miedaner nicht nur digital, sondern im Original erleben möchte, hat dazu aktuell gleich zweimal Gelegenheit in der Pfalz.
Ausgewählte Werke sind derzeit für vier Wochen in der APARTE Kunst Galerie in Landau in der Pfalz zu sehen.
Ein weiterer Ausstellungstermin folgt am 17. Oktober 2026 in Deidesheim an der Deutschen Weinstraße. Bei der VINO VERNISSAGE im Weingut Bassermann-Jordan trifft zeitgenössische Kunst auf Pfälzer Weinkultur. Unter dem Motto „Kunst trifft Kellergeflüster“ präsentieren mehrere Künstler ihre Werke in besonderem Ambiente.
Damit verbindet Miedaner seinen neuen künstlerischen Weg zugleich mit einer Region, die wie kaum eine andere für Landschaft, Licht, Genuss und Kultur steht: die Pfalz und die Deutsche Weinstraße.
Weitere Informationen und Einblicke in die Arbeiten des Künstlers:
www.frankmiedanerart1604.de
Über Frank Uwe Miedaner
Frank Uwe Miedaner ist Diplom-Kaufmann, ehemaliger Top-Manager und freischaffender Künstler. Nach mehr als 30 Jahren in Management, Marketing, Vertrieb und Unternehmensführung – unter anderem bei BASF, COMPO und Weber-Stephen – widmet er sich heute intensiv der abstrakten Malerei.
Die Kunst begleitet ihn seit seiner Jugend. Seine Arbeiten entstehen in einem intuitiven Schaffensprozess und zeichnen sich durch kraftvolle Farben, vielschichtige Strukturen und das Zusammenspiel von Dynamik und Ruhe aus. Studienaufenthalte an der Kunstakademie Kolbermoor erweiterten seine künstlerische Ausdrucksweise.
Im Mittelpunkt seines Schaffens steht die Übersetzung von Emotionen, Natur- und Alltagseindrücken in eine eigenständige abstrakte Bildsprache.
Frank Uwe Miedaner Art
Abstrakte Malerei | Contemporary Art
Deidesheim · Pfalz · Deutsche Weinstraße
www.frankmiedanerart1604.de